Varginha e outras cidades recebem prova do Encceja neste domingo

A prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 será realizada neste domingo (25/9), em todo o Brasil. Em Minas Gerais, a prova será aplicada em 75 municípios, nos turnos da manhã e da tarde.

Organizado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame é voltado para a certificação de ensino fundamental e médio.

No turno da manhã, os portões abrirão às 8h e fecharão às 8h45, com início das provas às 9h e término às 13h. No turno da tarde, os portões abrirão às 14h30 e fecharão às 15h15, com o exame começando às 15h30 e terminando às 20h30.

Participantes com direito a tempo adicional terão 60 minutos extras para concluir o exame, após o horário previsto para encerramento. O horário de aplicação seguirá o horário de Brasília.

Provas

É essencial que os participantes estejam atentos às orientações para evitar contratempos. O cartão de confirmação do exame, que contém o número de inscrição, data, horário e local de prova, também fornece informações importantes sobre o atendimento especializado ou o uso do nome social, se aplicável.

Embora não seja obrigatório, recomenda-se que o participante leve o cartão no dia da prova, que pode ser acessado na Página do Participante do Encceja, neste link. Caso o participante tenha esquecido a senha, uma nova pode ser solicitada no mesmo portal.

Encceja

Realizado desde 2002, o Encceja oferece uma oportunidade para a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária e gratuita, destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. O exame avalia as competências, habilidades e conhecimentos adquiridos durante o processo escolar ou extraescolar.

Além de Varginha, no Sul de Minas Gerais, confira as seguintes cidades que aplicarão o exame: Campo Belo, Passos, Bom Despacho, Pouso Alegre, Lavras, São Sebastião do Paraíso, Caxambu, Varginha, Itajubá, Alfenas e Poços de Caldas.

Fonte: Agência Minas