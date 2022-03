Varginha é finalista no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é um programa de reconhecimento aos prefeitos que, juntamente com as secretarias municipais, implantaram projetos com resultados comprovados, tendo como foco o desenvolvimento do empreendedorismo local e consolidação da cultura empreendedora no município.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), está classificada como finalista na XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor de Minas Gerais.

O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é um programa de reconhecimento aos prefeitos que, juntamente com as secretarias municipais, implantaram projetos com resultados comprovados, tendo como foco o desenvolvimento do empreendedorismo local e consolidação da cultura empreendedora no município.

Varginha se inscreveu ao prêmio na categoria Empreendedorismo na Escola, com o Projeto “ODS na primeira infância: experiências lúdicas digitais”. Por meio deste projeto, os profissionais da Educação Infantil criaram duas plataformas digitais contendo objetos de aprendizagem autorais para o trabalho educacional com crianças pequenas.

Nesta XI Edição do prêmio, o Sebrae Minas recebeu 209 projetos inscritos de 153 municípios do Estado de Minas Gerais, sendo Varginha a finalista da Regional Sul, na categoria inscrita.

O prêmio agora passa para a próxima fase da edição, que é a da visita técnica, momento de checagem das informações do projeto em cada município finalista.

Após essa fase, os projetos serão julgados por um comitê e os vencedores serão conhecidos no dia 29 de abril, na sede do Sebrae Minas, com a participação presencial dos 32 finalistas.