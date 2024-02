Varginha é finalista do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, etapa estadual

Varginha participa da categoria Empreendedorismo na Escola, com “1º Gintech- Gincana de Tecnologia da Rede Municipal”.

Foto: Sebrae Minas

Na busca por reconhecer e incentivar as práticas exemplares dos gestores públicos, a XII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora de Minas Gerais destaca o compromisso da Prefeitura de Varginha em impulsionar o ambiente de negócios local.

Anunciando uma conquista significativa, a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) de Varginha revela que o município se destacou como finalista neste prestigioso prêmio, uma iniciativa que visa identificar, valorizar e compartilhar as boas práticas das administrações municipais no estímulo ao empreendedorismo e aos pequenos negócios.

Ao longo de mais de duas décadas, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora tem sido um farol de inspiração, recebendo mais de 11 mil inscrições e reconhecendo mais de mil iniciativas exemplares, que não apenas enchem de orgulho as comunidades locais, mas também servem como modelos a serem seguidos.

A cerimônia de premiação da XII edição está agendada para o dia 17 de abril de 2024, na sede do Sebrae Minas, entre as 9h e 15h, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da instituição. O vencedor da etapa estadual terá a oportunidade de competir a nível nacional, ampliando ainda mais o reconhecimento.

Com mais de 300 projetos inscritos, provenientes de aproximadamente 250 municípios mineiros, o prêmio contempla diversas categorias que abrangem desde a simplificação e fomento ao empreendedorismo até a governança territorial. Varginha se destaca na categoria de Empreendedorismo na Escola, com o Projeto “1ª GINTECH – Gincana de Tecnologia da Rede Municipal de Varginha”, promovido em colaboração com os estudantes do Ensino Fundamental II.

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da secretária Juliana de Paula Mendonça e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, por meio de sua secretária Cinthia Alyne Alves Silva, responsáveis pela inscrição do projeto expressam sua gratidão aos profissionais envolvidos, reconhecendo o investimento em um projeto de grande relevância para a formação dos jovens e para o desenvolvimento da sociedade. Alcançar essa fase final já representa uma vitória significativa, e estamos entusiasmados com o reconhecimento do trabalho realizado até o momento.

Premiação Minas Gerais

A XII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora premiará projetos e municípios mineiros no dia 17 de abril de 2024, na sede do Sebrae Minas, entre 9h e 15h, com transmissão ao vivo pelo Youtube da instituição. O município vencedor da etapa estadual concorrerá na etapa nacional.

Mais de 300 projetos, de cerca de 250 municípios no estado, foram inscritos, em 10 categorias: Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Produtiva, Turismo e Identidade Territorial, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Empreendedorismo Rural, Cidade Empreendedora, e Governança Territorial.

Confira abaixo a lista dos municípios mineiros finalistas em cada categoria:

Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo

– Nova Lima: “Programa Elas no Comando”.

– Patos de Minas: “Desburocratiza Patos”.

– Pirapora: “Gestores em Rede para a Prosperidade Coletiva”.

Sala do Empreendedor

– Cabo Verde: “Sala Mineira: Um hub de cultura empreendedora”.

– Jaíba: “Da Sala ao Centro, um Salto para o Desenvolvimento”.

– Janaúba: “Janaúba: Terra da Prosperidade!”.

Compras Governamentais

– Jaboticatubas: “Jaboticatubas Valoriza”.

– Jaíba: “O Jaíba, Fonte de Abastecimento Alimentar”.

– Pirapora: “Compras Governamentais – Indutora do Desenvolvimento Local”.

Empreendedorismo na Escola

– Ituiutaba: “Aprendizado para vida”.

– Vargem Bonita: “ESCOLITO: Aprendendo a Empreender”.

– Varginha: “1º Gintech- Gincana de Tecnologia da Rede Municipal”.

Inclusão Produtiva

– Caxambu: “Central de Inclusão Produtiva”.

– Congonhas: “Programa de Microcrédito Avança Congonhas”.

– Viçosa: “Reinclusão Carcerária: Acreditar no Amanhã através da Costura Social”.

Turismo e Identidade Territorial

– Conselheiro Lafaiete: “Festival Gastronômico Sabores das Villas”.

– Ipanema: “Festa do Queijo”.

– Uberaba: “Geoparque Uberaba Terra de Gigantes”.

Sustentabilidade e Meio Ambiente

– Coqueiral: “Coqueiro Verde”.

– Lontra: “Máquina de Triturar Vidros”.

– Teófilo Otoni: “Programa de Aceleração do Saneamento”.

Empreendedorismo Rural

– Paracatu: “Paracatu, a Locomotiva da Agricultura Familiar”.

– Ponte Nova: “Cultivando Inovação: da Agricultura Familiar à Mesa”.

– Teófilo Otoni: “Frutifica Teó”.

Cidade Empreendedora

– Paracatu: “Paracatu mais Empreendedora”.

– Taiobeiras: “Taiobeiras – Cidade de Gente Vencedora”.

– Uberaba: “Uberaba Terra de Gigantes: Uma Cidade Empreendedora”.

Governança Territorial

– Bom Despacho: “CISICOM”.

– Malacacheta: “Governança”.

– Conselheiro Lafaiete: “Serviço de Inspeção, Sua Importância na Implantação do SIM Consorciado”.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Sebrae Minas