Varginha é destaque nacional em educação integral com projeto reconhecido pelo MEC

Foto: Reprodução/Prefeitura de Varginha

A experiência “A Jornada da Educação Integral na Rede Municipal de Varginha: Uma História em Expansão” foi selecionada para integrar as ações de difusão do Edital de Experiências Inspiradoras de Gestão e Projetos Pedagógicos de Educação em Tempo Integral. A iniciativa fará parte do Mapa Interativo de Experiências, cujo lançamento está previsto para o mês de Outubro.

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Edital tem como objetivo identificar, valorizar e divulgar experiências transformadoras implementadas por redes e escolas públicas que contribuem para a consolidação da educação em tempo integral como política pública. A jornada desenvolvida em Varginha se destacou entre diversas iniciativas inscritas, sendo reconhecida como uma referência na construção de políticas educacionais sustentáveis, democráticas e centradas no desenvolvimento integral dos estudantes.

Com um percurso marcado pela ampliação progressiva da oferta de tempo integral, a experiência de Varginha reflete o compromisso da rede municipal com a qualidade da educação pública e a promoção da equidade.

A inclusão no Mapa de Experiências reforça o protagonismo de Varginha no cenário educacional nacional e permitirá que a iniciativa seja compartilhada com outras redes e escolas, contribuindo para a troca de saberes e o fortalecimento de práticas que colocam os estudantes no centro do processo educativo.

A Secretária Municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça, celebrou a conquista:

“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Nossa rede tem se dedicado a construir uma educação integral de qualidade, com foco no desenvolvimento pleno dos nossos estudantes.”

O Prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, também destacou a importância da conquista:

“Varginha se orgulha de ser referência nacional em educação. Investimos na valorização e formação de profissionais da educação, na infraestrutura e na ampliação do tempo integral. Ver esse esforço reconhecido em nível nacional reforça nosso compromisso com a educação pública de qualidade.”

Fonte: Gisele Mendes Alves