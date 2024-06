Varginha é Certificada no Mapa de Turismo Nacional

Essa certificação é um marco para Varginha, sinalizando um futuro promissor para o turismo local e consolidando o município como um destino turístico estratégico no estado.

Foto: Prefeitura de Varginha

O município de Varginha celebra uma importante conquista: foi certificado no Mapa de Turismo Brasileiro, um instrumento fundamental no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo. Esse mapeamento define a área a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo, visando ao desenvolvimento das políticas públicas voltadas ao setor.

O Mapa do Turismo Brasileiro categoriza os municípios com base em cinco variáveis que foram cruzadas em análise de cluster (agrupamento) e deram origem a cinco categorias de municípios, sendo considerados hospedagem, empregos, visitantes domésticos, visitantes internacionais, impostos federais, diante desse levantamento, o município de Varginha ficou em categoria B estando apenas abaixo das capitais que são de categoria A. Essa certificação não só reconhece o potencial turístico de Varginha, mas também facilita a gestão e a distribuição de recursos de forma mais eficaz, beneficiando diretamente a população e o setor turístico local.

O prefeito Verdi Lúcio destacou a relevância dessa certificação. “Esta é uma conquista significativa para Varginha. Ser reconhecido no Mapa de Turismo Naiconal abre novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo, que é uma peça-chave para a nossa economia. Estamos empenhados em continuar investindo e promovendo nossas riquezas culturais e naturais.”

O vice-prefeito Leonardo Ciacci também expressou seu entusiasmo. “O turismo é um vetor de crescimento para o nosso município. Com esta certificação, temos a chance de atrair mais investimentos, turistas e, consequentemente, gerar mais empregos e renda para a nossa população.”

A secretária de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho, reforçou a importância da certificação. “Este reconhecimento é fruto de um trabalho contínuo e dedicado de toda a equipe da Secretaria de Turismo e Comércio. Estamos comprometidos em fortalecer o setor, promover nossas atrações e garantir que Varginha seja cada vez mais um destino de destaque no cenário estadual e nacional.”

Essa certificação é um marco para Varginha, sinalizando um futuro promissor para o turismo local e consolidando o município como um destino turístico estratégico no estado.

Fonte: Prefeitura de Varginha