Varginha é a 6ª melhor cidade, acima de 100mil habitantes, para morar no Brasil

Varginha conquistou a 30ª posição no ranking geral.

Foto: Prefeitura de Varginha

A cidade de Varginha, foi reconhecida nacionalmente por sua qualidade de vida, figurando entre as 6 melhores cidades com mais de 100 mil habitantes para morar no Brasil, sendo superada apenas por cidades do estado de São Paulo: São Caetano do Sul, Jundiaí, Araraquara, Limeira e Catanduva. No ranking geral, o município ficou na 30ª posição.

O levantamento, realizado pelo jornal “Gazeta do Povo”, analisou 100 municípios em todo o país, incluindo 33 cidades de São Paulo, 29 de Minas Gerais, 16 do Rio Grande do Sul, 9 de Santa Catarina, 6 do Paraná, 3 de Goiás, 2 do Rio de Janeiro, uma do Mato Grosso do Sul e uma de Pernambuco. Foram utilizados 21 indicadores essenciais para avaliar aspectos como saúde, educação, segurança, preservação ambiental e infraestrutura urbana.

A nota média dos municípios brasileiros foi de 5,66 pontos, com apenas 167 cidades obtendo nota 7 ou maior. Varginha obteve nota 7,27.

Além do reconhecimento nacional pela Gazeta do Povo, Varginha também se destacou no Ranking de Competitividade dos Municípios 2023, sendo a segunda colocada no Sul de Minas e figurando na 59ª posição entre as 100 melhores cidades do Brasil. Recentemente, a cidade foi agraciada com o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Empreendedorismo na Escola, evidenciando seu compromisso com o desenvolvimento econômico local desde a base educacional.

Fonte: Redação CSul / com Informações do Jornal Gazeta do Povo