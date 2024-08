Varginha deve registrar 32ºC neste sábado, 24

Nesta quinta-feira (22), é esperado mínima de 14ºC e máxima de 31ºC. Na sexta-feira, 23, a máxima se repete.

Foto: Prefeitura de Varginha

Depois de registrar as menores temperaturas deste ano no domingo (11), dia dos pais, e nos dias seguintes, como em um toque de mágica, a temperatura, em Varginha, virou do avesso.

Conforme o site de meteorologia Clima tempo, possivelmente, teremos altas temperaturas para os próximos dias no município. Nesta quinta-feira (22), é esperado mínima de 14ºC e máxima de 31ºC. Na sexta-feira, 23, a máxima se repete.

Já no sábado, 24, é esperado 32ºC de máxima, o dia mais quente da semana. Porém no domingo (25), há previsão de um novo declínio, e na segunda feira-feira, 26, a máxima não deve passar dos 23ºC, ou seja, diferença de 9ºC em apenas dois dias. Haja corpo para aguentar tantos altos e baixos.

Fonte: Redação CSul