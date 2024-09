Varginha conquista medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô

O vice-campeonato de Arthur Baldoni na categoria meio pesado o qualificou para participar do Campeonato Panamericano de Judô, de 28 a 30 de novembro, na cidade de Varadero, em Cuba.

A equipe de judô da Prefeitura de Varginha disputou o Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15, no último fim de semana, dias 29, 30 e 31, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba-PR. A competição, que integra o calendário nacional, contou com a participação de 1.201 atletas de 26 federações estaduais.

A delegação varginhense da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL, composta por quatro judocas, foi acompanhada pelos técnicos Lucas Corrêa Reis e Rodrigo Marcondes Lima e conquistou duas medalhas:

• Arthur Baldoni, prata na categoria meio pesado (-73kg)

• Sofia Brito, bronze na categoria super pesado (+70kg).

Além dos medalhistas, também competiram pela SEMEL os judocas Yasmin Alves e Cauã Vicente.

