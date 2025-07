Varginha conquista bronze na LIDARP 2025

A disputa do 3º lugar foi no sábado, 12, na cidade de São Sebastião do Paraíso, com a equipe de Guaxupé.

Foto: Prefeitura de Varginha

A equipe sub15 de futebol da Prefeitura de Varginha – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel conquistou a medalha de bronze na Liga Desportiva do Alto Rio Pardo – Lidarp. A disputa do 3º lugar foi no sábado, 12, na cidade de São Sebastião do Paraíso, com a equipe de Guaxupé.

As duas equipes perderam a semifinal para Botelhos e Poços de Caldas respectivamente em partidas no dia 28 de junho. O jogo entre Varginha e Guaxupé foi muito disputado.

A equipe de Varginha sofreu o primeiro gol em cobrança de falta no primeiro tempo. Empatou logo no início do segundo tempo, mas sofreu a virada na sequência. Os atletas varginhenses se superaram na reta final do jogo e fizeram mais três gols conquistando o bronze com o placar de 4×2 em cima de Guaxupé.

“A nossa equipe fez uma boa competição. A única derrota foi nas penalidades na partida de semifinal para a equipe de Botelhos que sagrou-se campeã. Tivemos uma grande reestruturação na equipe e foi uma ótima experiência para os garotos que são todos da nossa cidade. Agradecemos muito o apoio da Prefeitura, dos parceiros e atletas. Em agosto continuaremos a disputa da Lidarp Sub13 e teremos o início da disputa Sub17”, afirmam os técnicos Wendel de Oliveira e José Lourenço.

Fonte: Prefeitura de Varginha