Varginha conquista a integração no SISBI para os produtos cárneos

O primeiro escopo conquistado foi o de leite e derivados.

Foto: Prefeitura de Varginha

Após assumir a fiscalização sanitária do Abatedouro Nossa Senhora Aparecida, o Serviço de Inspeção Municipal de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, teve aprovado o pedido de ampliação do escopo de carnes e derivados e agora poderá conceder o selo SISBI para indústrias e produtores que desejarem comercializar carnes de bovinos, bubalinos e suínos em todo território nacional.

O prefeito Leonardo Ciacci ressaltou a importância dessa conquista que demonstra o compromisso do município em investir no setor agropecuário, fortalecer as indústrias e oferecer ao país todo, um produto produzido em nosso município, com segurança sanitária.

O primeiro escopo conquistado foi o de leite e derivados. Agora com o de carnes, Varginha poderá receber mais produtores e indústrias de produtos de origem animal, o que gerará emprego e renda para nossa população. O SIM/VGA segue trabalhando para conseguir ampliar ainda mais os escopos, para beneficiar também os produtores de mel e produtos de abelhas, pescados e derivados e ovos e derivados.

Fonte: Prefeitura de Varginha