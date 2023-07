Varginha conquista 1º lugar no ICMS Patrimônio Cultural na região

O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural em Minas Gerais.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Pela terceira vez consecutiva, Varginha conquista o 1º lugar no ICMS Patrimônio Cultural no Sul e Sudoeste do estado de Minas Gerais e garante a liderança frente 184 cidades da região. A cidade ficou em 14º lugar entre os 853 municípios do estado. Para o exercício de 2024 a pontuação foi de 25,91.

O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural em Minas Gerais. Ele funciona por meio de repasse dos recursos aos municípios que preservam o patrimônio e as referências culturais, por meio de políticas públicas relevantes.

Dentre as ações que conferiram a pontuação ao município está o registro da Capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial, a realização do IV Seminário de Patrimônio Cultural, Oficinas de Educação Patrimonial com professores e alunos da rede municipal de ensino, investimentos na revitalização do Theatro Capitólio, o livro e cartões postais que rememoram a história do Theatro, dentre outras ações.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, comemorou a pontuação. “Nos últimos três anos que marcam a nossa gestão, ficamos em 1º lugar na nossa região no ICMS Patrimônio Cultural. Isso é fruto da dedicação dos servidores do setor de Patrimônio e à atuação do Conselho de Patrimônio Cultural. A pontuação garante mais recursos para 2024”, destacou o superintendente.

A coordenadora técnica do Patrimônio Cultural, arquiteta Danielle Guimarães, ressalta que os municípios que ficaram à frente de Varginha possuem núcleos históricos tombados em nível federal como é o caso de Mariana e Ouro Preto, o que eleva a pontuação. “Buscamos fazer ações diversificadas, desde a realização de eventos relacionados à educação patrimonial; ao registro de bens imaterial, como o caso da Capoeira, e à manutenção dos prédios tombados, como aconteceu com o Theatro Capitólio e o Casarão Mariana Figueiredo Frota. Nosso intuito é preservar a história de Varginha e difundi-la a toda população”.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo parabenizou a equipe da Fundação Cultural por garantir à Varginha a liderança no ICMS Patrimônio Cultural e pontuou que mais que obter essa boa colocação está a atuação junto à preservação da história. “Uma das nossas maiores conquistas foi a aquisição do Cine Rio Branco, patrimônio tombado pelo estado de Minas, e que passará por uma ampla reforma para se transformar num centro educacional de eventos”, disse o prefeito.

Confira a pontuação de Varginha nos últimos 10 anos:

2024: 25,91

2023: 25,96

2022: 21,39

2021: 16,74

2020: 8,58

2019: 10,10

2018: 17,55

2017: 19,00

2016: 8,93

2015: 8,78

2014: 14,00

2013: 9,00

Fonte: Fundação Cultural de Varginha