Varginha confirma caso de raiva em morcego na Vila Nogueira

Redação CSul/Foto: Arquivo Reprodução

A Prefeitura de Varginha, por meio do Setor de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde confirmou, nesta quarta-feira (15), o registro de um caso de raiva em morcego no bairro Vila Nogueira. Com isso, conforme a administração municipal, nesta quinta e sexta-feira, das 7h30 às 13h30, será realizado um bloqueio de raiva.

Ainda conforme a prefeitura, a partir de 300 metros do foco, todas as casas serão visitadas, incluindo partes dos bairros Catanduvas, Vila Floresta e alguns quarteirões do Centro.

Equipes estarão vacinando todos os cães e gatos a partir de quatro meses de idade, mesmo tendo já tomado a vacina antirrábica em um período superior a 30 dias.

Vale ressaltar que, a raiva é uma zoonoses letal que não possui tratamento eficaz, portanto, é de extrema importância realizar a prevenção. É uma doença que atinge não somente os animais mamíferos, e sim os humanos que foram expostos ao vírus.

“A secretaria de Saúde Reforça a importância de comunicar o Setor de Zoonoses sempre que encontrar um morcego morto ou qualquer morcego pelo dia” – alerta a prefeitura de Varginha.