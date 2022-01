Varginha confirma 206 novos casos de Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico, as confirmações são de 94 homens e 112 mulheres. Um bebê, de nove meses, está internado.

Redação CSul/Foto: Reuters

A cidade de Varginha registrou, somente nesta quinta-feira (6), 206 novos casos de coronavírus no município. De acordo com o boletim epidemiológico, as confirmações são de 94 homens e 112 mulheres. Um bebê, de nove meses, está internado.

Ainda conforme o boletim, quatro pessoas seguem internadas, sendo três na enfermaria e uma no CTI. Até o momento, Varginha tem 18.799 casos, onde 355 deles evoluíram para óbito. Vale ressaltar, também, que 17.913 pacientes recuperaram da doença.