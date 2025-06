Varginha conclui Fase Municipal do JEMG no Tênis de Mesa

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), concluiu com grande sucesso a fase municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) na modalidade Tênis de Mesa.

A competição contou com o importante apoio da AVE – Associação Varginhense de Esportes, para a realização da disputa. As partidas aconteceram em dois locais: no ginásio da SEMEL e no Centro de Treinamento da AVE.

A etapa municipal classificou os campeões de cada categoria e módulo para a fase estadual dos JEMG, onde os atletas representarão o município de Varginha.

Confira os campeões e classificados:

Módulo 1 Feminino (2011 – 2012 – 2013)

1º Marina Rabelo – Colégio Batista

2º Marina Silva – E.E. Wladimir de Rezende Pinto – Polivalente

3º Sara Santos – E.E. Wladimir de Rezende Pinto – Polivalente

4º Samira Eleutério – E.E. Wladimir de Rezende Pinto – Polivalente

Módulo 2 Feminino (2008 – 2009)

🥇 Mélanie Pestana – E.E. Prof. Aracy Miranda

🥈 Anna Carolina Sabia – E.E. Dep. Domingos de Figueiredo

🥉 Ana Carolina Tavares – E.E. Dep. Domingos de Figueiredo

4º Layla Aguiar – E.E. Wladimir de Rezende Pinto – Polivalente

Módulo 2 Feminino (2010)

1º Lívia Ribeiro – Colégio Batista

2º Anny Furtado – E.E. Wladimir de Rezende Pinto – Polivalente

3º Thaiany dos Santos – E.E. Wladimir de Rezende Pinto – Polivalente

4º Maria Fernanda Salto – E.E. Wladimir de Rezende Pinto – Polivalente

Módulo 1 Masculino (2011 – 2012 – 2013)

1º Luís Felipe Silva – E.E. Coração de Jesus

2º Felipe Paulino – Colégio Alpha

3º Davi Santos – Colégio Batista

4º Vinícius Hayabusa – Colégio dos Santos Anjos

Módulo 2 Masculino (2008 – 2009)

1º Rafael Rosa – E.E. Domingos Chaves

2º Juliano Valim – Colégio Batista

3º Luiz Silvestre – E.E. Domingos Chaves

4º Rafael Amorim – SESI

Módulo 2 Masculino (2010)

1º Marcos de Souza – E.E. Prof. Antônio Domingos Chaves

2º Thiago Hungaro – CEFET

3º Jean Santos – E.E. Prof. Antônio Domingos Chaves

4º Miguel Braga – E.E. Prof. Antônio Domingos Chaves

A SEMEL parabeniza todos os participantes pelo desempenho e dedicação, e agradece às instituições parceiras – especialmente à AVE e à Águia Associação Berginho – pelo compromisso com a promoção do esporte escolar em Varginha.

As fotos do evento foram gentilmente cedidas pelo fotógrafo esportivo Samuel Marques, a quem agradecemos pelo registro de momentos tão importantes para nossos jovens atletas.

Fonte: Prefeitura de Varginha