Varginha comemora Dia do Gari com café especial

Varginha é referência em diversas áreas, inclusive na limpeza urbana.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMEA, realizou na manhã desta sexta-feira, 16 de maio, um café da manhã especial para comemorar o Dia do Gari.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Cláudio Abreu, e o Prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, estiveram presentes na celebração e destacaram a importância dos trabalhos realizados pelas equipes de limpeza e capina na cidade.

O Prefeito Ciacci reforçou que Varginha é referência em diversas áreas, inclusive na limpeza urbana. “E isso só é possível graças ao trabalho realizado com empenho e dedicação por vocês. Por isso queremos enaltecer, reconhecer e acima de tudo agradecer em nome de toda a cidade”.

A primeira comemoração do Dia do Gari foi em 16 de maio de 1963 no Estado da Guanabara (Rio de Janeiro).

Fonte: Prefeitura de Varginha