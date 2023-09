Varginha Celebra com Estilo seus 141 Anos!

Prepare-se para uma programação repleta de muita música e diversão para todas as idades.

Foto: Prefeitura de Varginha

No dia 7 de outubro Varginha comemora com grande entusiasmo seus 141 e a festa é para a população.

Prepare-se para uma programação repleta de muita música e diversão para todas as idades.

Uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, esta celebração promete encantar a todos.

O palco principal das festividades será a Concha Acústica, onde a noite de 7 de outubro ganhará vida com as seguintes atrações:

Às 20h30, a banda Oba Oba Samba House irá incendiar o público com seu ritmo contagiante.

Além disso, durante a tarde do dia 7 de outubro, a Concha Acústica será o cenário para mais atrações imperdíveis:

Às 14h, o Grupo Griff fará todos dançarem ao ritmo de suas músicas envolventes.

Às 17h30, a banda Biss vai animar o público com suas melodias cativantes.

E não podemos esquecer da DJ MYH Nobre, que trará sua magia musical para abrilhantar ainda mais as comemorações do Dia da Cidade.

E as comemorações não param por aí! No dia 8 de outubro, às 18h, no Ginásio do VTC, prepare-se para embarcar em uma jornada mágica com Carol Sampaio e seu show “A Magia do Mundo Encantado”.

Uma celebração cheia de energia, música e alegria! Não perca a oportunidade de fazer parte deste marco na história de Varginha. junte-se a esta festa inesquecível.

Parabéns, Varginha, pelos seus 141 anos de história e cultura vibrante!

Fonte: Prefeitura de Varginha