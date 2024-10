Varginha celebra aniversário com dia letivo especial nas Escolas Municipais

Diversas atividades foram realizadas, como apresentações culturais, exposições de trabalhos artísticos, saraus, oficinas e jogos que abordavam a história, a cultura e as belezas naturais de Varginha.

Foto: Prefeitura de Varginha

A cidade de Varginha completou 142 anos de história nesta segunda-feira (07/10) e as escolas municipais entraram no clima festivo com um dia letivo dedicado à celebração. Com uma programação especial, que contou com a participação de alunos, pais, professores, gestores e funcionários, as escolas transformaram o ambiente de aprendizado em um verdadeiro palco de homenagem à cidade.

Diversas atividades foram realizadas ao longo do dia, como apresentações culturais, exposições de trabalhos artísticos, saraus, oficinas e jogos que abordavam a história, a cultura e as belezas naturais de Varginha. Os alunos tiveram a oportunidade de expressar sua criatividade e seus conhecimentos sobre a cidade através de desenhos, poesias, músicas, maquetes, encenações, oficinas temáticas, gincanas, Feira Cultural, estudo dos pontos turísticos, momentos cívicos, exposição de fotografias, estudo/pesquisa sobre o café, entre outros.

A iniciativa de transformar o dia do aniversário da cidade em um dia letivo especial nas escolas municipais foi muito bem recebida pela comunidade escolar. Pais e alunos destacaram a importância de celebrar a história da cidade dentro do ambiente escolar, promovendo um maior sentimento de pertencimento e identidade.

A secretária municipal de Educação, Juliana Mendonça, parabenizou todas as escolas pela organização das atividades e afirmou: “A educação é um dos pilares do desenvolvimento de uma cidade e estamos muito felizes em ver que as escolas municipais de Varginha estão engajadas em promover uma educação de qualidade e cidadã”.

Com este dia especial, Varginha reafirmou seu compromisso com a educação e com a valorização da sua história e cultura. A celebração do aniversário da cidade nas escolas municipais mostrou que a educação pode ser um instrumento poderoso para fortalecer os laços comunitários e construir um futuro mais promissor para todos.

Fonte: Prefeitura de Varginha