Varginha capacita técnicos municipais para o controle de escorpiões

A formação contou com atividades teóricas e práticas.

Foto: Tânia Corrêa / SRS Varginha

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha promoveu, na última quinta-feira (13/6), uma capacitação sobre o controle de escorpiões voltada a supervisores e agentes de endemias de 14 municípios da região. O treinamento, realizado no município de Elói Mendes, foi ministrado pela equipe técnica de Zoonoses da SRS e teve como foco a qualificação de profissionais recém-ingressos na função e de equipes que relataram aumento na incidência desses animais em suas áreas de atuação.

A formação contou com atividades teóricas e práticas. Na parte teórica, os participantes acompanharam a apresentação do Programa de Controle de Escorpiões. Já na parte prática, o grupo foi dividido em duas turmas: uma realizou ações de busca e captura no cemitério municipal e a outra atuou em uma unidade escolar. As atividades foram conduzidas pela referência técnica em Zoonoses da SRS Varginha, Adriana Faria de Nogueira Luz, e pelos supervisores de campo Márcio Alberto e Paulo César Barbosa.

Para Adriana Faria, o trabalho intersetorial é fundamental para o enfrentamento eficaz da presença de escorpiões nos territórios. “Realizar a interface com a Atenção Primária, Meio Ambiente, Educação, Obras, entre outras secretarias, é essencial neste tipo de atividade. Tivemos, por exemplo, a participação de equipes da Saúde da Família de Elói Mendes durante o período da manhã, o que reforça a importância da integração para a sensibilização da comunidade”, destacou.

Os participantes foram orientados previamente quanto ao uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, como botas ou sapatos fechados, calças compridas por dentro das meias, camisas de manga curta ou ajustadas, luvas de vaqueta ou raspa de couro, chapéu ou boné, e pinça anatômica específica. Os supervisores enfatizaram durante o trabalho de campo que “a biossegurança é indiscutível para a saúde do trabalhador que executa atividades de vistoria e captura de escorpiões”.

A SRS Varginha pretende expandir a qualificação para os 50 municípios de sua área de abrangência, contribuindo para o fortalecimento das ações de vigilância em saúde e o enfrentamento dos acidentes com escorpiões na região.

Fonte: SES-MG