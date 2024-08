Varginha capacita técnicos de municípios que assumiram a gestão de prestadores de serviços de saúde

Foto: Tânia Corrêa / SRS Varginha

Vinte e dois municípios da macrorregião de Saúde Sul, na área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha, assumiram, nos meses de abril e maio deste ano, a gestão de seus respectivos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade, o que significa que a administração destes estabelecimentos – tais como hospitais, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), laboratórios – passa a ser de competência municipal. Como apoio para esta transição, a Coordenação de Acesso ao Serviços de Saúde (Cases), da SRS Varginha promoveu, nos dias 8 e 9/8, uma capacitação para os técnicos dos sistemas de informações municipais sobre o trabalho relacionado ao registro das produções destes prestadores, voltada para os sistemas CNES, SIA-SUS, SIHD e e-SUS. O treinamento ocorreu no laboratório de informática da Regional.

Por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.498, publicada em 6 de dezembro de 2023, os municípios passaram a gerir seus respectivos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade e, para que este compromisso que as administrações municipais assumiram seja executado da forma mais adequada e eficiente, a SRS Varginha vem articulando ações que fortalecem a gestão municipal e garantem que o serviço de saúde permaneça sendo ofertado da melhor maneira. Um exemplo são as capacitações individuais dos técnicos dos municípios envolvidos com o processamento da produção ambulatorial e hospitalar.

O treinamento realizado nos dias 8 e 9/8 foi ministrado pelo ex-servidor municipal Renato Arantes, atuante por 14 anos como Técnico de Processamento em Carmo de Minas.

Luiz Paulo Riceputi Alcântara, Diretor da SRS Varginha, realizou a abertura da capacitação dando as boas vindas aos técnicos municipais e abrindo as portas do laboratório recém inaugurado na SRS. “Por conta da relevância dos sistemas de informação para o planejamento de políticas públicas de saúde, a SRS Varginha optou por estruturar este importante espaço de qualificação, a fim de promover a capacitação, por meio da educação continuada, daqueles que atuam com a alimentação destes sistemas na rede Sistema Único de Saúde (SUS), gerando informações confiáveis aos tomadores de decisão.”

Sobre o conteúdo da capacitação, Luiz Paulo, que atuou por cerca de 9 anos no Núcleo de Regulação da SRS, completou afirmando que “a correta e efetiva alimentação dos sistemas de informação em saúde é ação primordial, não apenas no caso específico dos sistemas atrelados à Regulação, por impactarem no financiamento dos prestadores de saúde, mas sobretudo pela importância do fornecimento de dados fidedignos que, uma vez transformados em informação, subsidiam a elaboração de políticas públicas e a tomada de decisão pelos gestores do setor”. Todo o processo de capacitação foi acompanhado e apoiado pelo coordenador da Case – Coordenação de Acesso a Serviços de Saúde – da SRS Varginha, Luís Wagner, que, há 29 anos trabalha com a regulação do SUS.

Na capacitação realizada por Renato Arantes os municípios foram divididos em 2 grupos de capacitação de acordo com o período da competência assumida – abril, ou maio – e foi abordado, de forma dinâmica, um esboço do processamento dos dados de saúde e como analisá-los, passando por um entendimento geral dos sistemas. O conteúdo passou desde a tabela SUS, a códigos abrangidos pelos sistemas, habilitações, preparação de banco de dados, análise e correção de possíveis erros, finalizando na transmissão dos dados para o Ministério da Saúde. Ações práticas foram demonstradas aos presentes e um bate papo tira dúvidas foi realizado.

“Sabemos que as políticas são movidas pelas informações que inserimos. A alimentação de dados é o que nutre os sistemas para que toda a estrutura faça sentido, possibilitando o planejamento dentro do escopo da saúde”, ressaltou Renato.

Fonte: SES-MG