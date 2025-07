Varginha brilha no Campeonato Brasileiro de BMX

“É emocionante ver o talento e a determinação desses jovens atletas”, incentiva o secretário da SEMEL Milton Tavares.

Foto: Prefeitura de Varginha

A participação de Varginha no Campeonato Brasileiro de BMX, em Salvador, no sábado (12) e no domingo (13), foi realmente impressionante.

A atleta Emanuelly Adão se destacou ao conquistar o título de campeã brasileira em duas categorias: Cruiser e bike aro 20. Essa performance a fortalece para o Campeonato Mundial na Dinamarca, onde representará o Brasil ao lado de Bruno Oliveira, que também teve um ótimo desempenho, garantindo o terceiro lugar na categoria Junior Men.

Os irmãos Nery mostraram resiliência, mesmo enfrentando problemas de saúde. Daniel Nery conquistou a 4ª colocação na categoria Boy 15 anos, enquanto Davi ficou em 5º na Boy 12 anos. Na disputa da bike aro 20, ambos não conseguiram avançar para a final, mas demonstraram muita coragem e dedicação.

Júlio Leopoldino também fez uma participação memorável na categoria 40 a 49 anos, alcançando as semifinais e terminando na 14ª colocação.

A Prefeitura – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Semel – parabeniza todos os atletas e agradece os pais pelo apoio durante o campeonato, desejando muito sucesso a Bruno e Emanuelle no mundial de BMX na Dinamarca. “É emocionante ver o talento e a determinação desses jovens atletas”, incentiva o secretário da SEMEL Milton Tavares.

Fonte: Prefeitura de Varginha