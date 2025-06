Varginha adere ao programa Rede Sim + Livre

Com isso 915 atividades econômicas estão isentas de alvará em Varginha de maneira automática.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento econômico, informa que já concluiu o processo de adesão ao projeto Redesim + Livre, um passo de suma importância para desburocratizar e agilizar a abertura de empresas, visando modernizar e automatizar todas as etapas municipais do registro e legalização de negócios no município.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12), pelo Secretário Executivo de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Defensor da Liberdade, Bruno Araújo em evento realizado no Porto Seco, com a presença do Prefeito Leonardo Ciacci, do vice-prefeito Antônio Silva, empresários e contadores e do ex-prefeito Vérdi Melo.

O Redesim + Livre é um projeto de integração entre a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, o Município e demais órgãos licenciadores, em parceria com o SEBRAE e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, que busca promover a liberdade econômica e melhorar o ambiente de negócios no estado e, por corolário, nos municípios.

A solução tecnológica do programa permite que o processo de abertura de empresas seja feito de forma totalmente digital, rápida e segura. Etapas como consulta de viabilidade locacional, emissão de inscrições municipais e licenças passam a ser realizadas automaticamente pela prefeitura, conforme o grau de risco da atividade econômica. Com isso, é possível abrir uma empresa em questão de segundos, quando atendidos os critérios legais.

Com a adesão, a expectativa é que a medida impulsione o desenvolvimento econômico local, atraia novos investimentos e estimule o empreendedorismo, tornando o processo de formalização mais simples e acessível.

“A adesão de Varginha ao programa RedeSim + Livre marca um novo momento para o ambiente de negócios do nosso município. Trata-se da consolidação de uma agenda de modernização que nossa gestão fez avançar com foco em eficiência, agilidade e segurança jurídica para o empreendedor. Com mais de 900 atividades econômicas isentas de alvará, estamos simplificando a vida de quem quer investir e gerar empregos em Varginha. Esse é um passo estratégico, fruto da integração entre a Prefeitura, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o SEBRAE e a JUCEMG, que posiciona nossa cidade entre as mais preparadas para crescer com liberdade econômica e competitividade”, destacou Henrique Touguinha, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico .

O sistema SINAL (Sistema de Alvará de Localização e Funcionamento) já esta disponível para os usuários, desde essa quarta-feira (11/06).

“Hoje foi um dia muito importante para todos nós. Varginha, o Primeiro município a aderir ao Programa Liberdade econômica, agora adere ao Rede Sim + , que vai implicar na redução da burocracia, na padronização de procedimentos, na transparência e na diminuição dos custos e prazos envolvidos na abertura de empresas. Um atrativo para a vinda de novos empreendimentos para nossa cidade o que vai refletir na geração de emprego e renda”, disse o prefeito Leonardo Ciacci.

Clique aqui para acessar o manual do sistema SINAL.

https://jucemg.mg.gov.br/redesimmaislivre/

Fonte: Prefeitura de Varginha