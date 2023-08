Vandalismo em Varginha: Roubo de Fios e Destruição de Patrimônio

Mais um ato de vandalismo contra o patrimônio público e contra a população de Varginha.

Foto: Prefeitura de Varginha

Dessa vez foi na Av l. Dr João Eugênio do Prado, no bairro Mont Serrat, onde a prefeitura construiu um conjunto de obras com calçadas largas para caminhadas, iluminação de led, academia de Rua e playground para as crianças.

Vândalos roubaram 210 metros de fio, quebraram e roubaram 30 caixas de passagem e roubaram toda a fiação de 30 postes de iluminação pública, que ficaram apagadas.

A Prefeitura lamenta o ocorrido, e explica que toda a manutenção deverá ser realizada após a compra de todo o material furtado e destruído. Perdem os moradores, usuários do local, que ficarão sem o conforto da iluminação até a recuperação da rede elétrica.

Fonte: Prefeitura de Varginha