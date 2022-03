Valor da cesta básica volta a subir em Varginha neste mês

Considerando o intervalo de 12 meses, entre março de 2021 e março de 2022, a cesta básica em Varginha acumula forte alta de 28,41%.

Depois da estabilidade ocorrida em fevereiro, o Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB-UNIS), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e GEESUL, apresentou alta de 3,88% neste mês de março. A elevação nos preços de produtos como tomate, leite integral, óleo de soja e arroz foi preponderante para esse resultado.

Considerando o intervalo de 12 meses, entre março de 2021 e março de 2022, a cesta básica em Varginha acumula forte alta de 28,41%. A pesquisa é realizada nos principais supermercados da cidade por meio do levantamento dos preços de 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos e utilizando a metodologia adotada nacionalmente pelo DIEESE.

Neste mês de março o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$594,09, correspondendo a 52,99% do salário mínimo líquido. Este é o maior valor absoluto para a cesta básica na cidade desde o início da pesquisa em maio de 2018. O trabalhador varginhense que recebe um salário mínimo mensal precisa trabalhar 107 horas e 50 minutos no mês para adquirir essa cesta de produtos.

Comparando os preços de março com o mês de fevereiro, é possível verificar que, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Varginha, nove tiveram alta nos preços médios: tomate, leite integral, óleo de soja, arroz, café em pó, feijão carioquinha, manteiga, carne bovina e farinha de trigo. Quatro produtos apresentaram quedas em seus preços médios: batata, pão francês, banana e açúcar refinado.

Foi possível notar nesta pesquisa que a dinâmica dos preços foi influenciada por questões como fatores climáticos, demanda externa, perspectivas em relação às safras que estão se iniciando e, em menor medida ainda, impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Influências maiores deste conflito poderão ser sentidas nos próximos meses a depender da extensão temporal do mesmo. Produtos que estavam em queda ou mais estáveis como arroz e óleo de soja voltaram a ter elevações consideráveis. Este novo aumento no valor da cesta básica aprofunda ainda mais o impacto no orçamento das famílias, especialmente as de baixa renda, exigindo atenção das políticas públicas a fim de tentar minimizar esse problema.

Fonte: Ascom Grupo Unis/Foto: Janine Moraes/PMC