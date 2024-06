Valor da cesta básica tem maior alta em quase 4 anos na cidade de Varginha

O trabalhador da cidade de Varginha, que recebe um salário mínimo mensal, precisa dedicar 104 horas e 43 minutos por mês para adquirir essa cesta de bens alimentícios básicos neste valor.

Após a forte queda ocorrida no mês anterior, o Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB- UNIS), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e pelo GEESUL, apresentou contundente alta de 12,31%, no início de junho comparado com o mesmo período de maio.

É a maior elevação no índice desde dezembro de 2020. As altas mais fortes foram com batata, tomate, arroz, leite integral e óleo de soja. Já as quedas mais consideráveis foram no açúcar refinado, feijão carioquinha e farinha de trigo. No período de doze meses o valor médio da cesta básica em Varginha acumula alta de 10,80%.

O ICB-Unis é um indicador criado em 2018 que calcula, no início de cada mês, o valor da cesta básica em Varginha usando uma metodologia adaptada do DIEESE. Sua determinação envolve a coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade.

Neste início de junho, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$672,10. Este valor representa 51,46% do salário mínimo líquido (salário mínimo total menos o desconto do INSS). O trabalhador da cidade de Varginha, que recebe um salário mínimo mensal, precisa dedicar 104 horas e 43 minutos por mês para adquirir essa cesta de bens alimentícios básicos neste valor.

Entre maio e junho, dos 13 produtos pesquisados, nove tiveram alta nos preços médios: Batata (87,67%), Tomate (39,79%), Arroz (15,07%), Leite integral (12,73%), Óleo de soja (5,62%), Banana (4,93%), Pão francês (4,26%), Café em pó (3,23%) e Carne bovina (3,20%). E quatro produtos apresentaram queda nos preços: Açúcar refinado (-6,23%), Feijão carioquinha (-4,71%), Farinha de trigo (-4,58%) e Manteiga (-3,14%).

O alívio trazido pela queda no valor da cesta básica no mês de maio foi apenas momentâneo. Conforme previsto no relatório anterior, já se esperava uma alta neste início de junho, porém não nessa magnitude. As nossas projeções sobre o comportamento dos preços dos hortifrutigranjeiros, o impacto da tragédia do Rio Grande do Sul no valor do arroz, bem como a continuidade de alta no leite integral, óleo de soja e carne bovina se confirmaram plenamente.

Tais fatos fizeram com que o valor da cesta básica em Varginha passasse do menor patamar para o maior nível neste ano de 2024 em apenas um mês, o que impacta muito o planejamento financeiro das famílias, especialmente as de baixa renda.

Para o curto prazo espera-se uma queda no índice da cesta básica em Varginha tendo em vista a possibilidade de intensificação da safra de inverno dos hortifrutigranjeiros e a melhora na previsão sobre o mercado do arroz no país com um levantamento mais claro das perdas ocorridas no Rio Grande do Sul. Soma-se a isso uma provável queda na demanda por parte dos consumidores diante dessas fortes altas ocorridas nos preços.

