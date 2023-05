Valor da cesta básica sobe 0,78% em Varginha no mês de maio

O trabalhador da cidade de Varginha, que recebe um salário mínimo mensal, precisa trabalhar 107 horas e 25 minutos por mês para adquirir essa cesta de bens alimentícios básicos.

Foto: Grupo Educacional Unis

Após três meses com quedas e estabilidade, o Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB- UNIS), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e pelo GEESUL, apresentou elevação de 0,78% no início de maio em comparação com o mesmo período de abril.

Os produtos com maiores altas foram tomate, pão francês, leite integral e manteiga, enquanto que as quedas mais fortes ocorreram com a batata, óleo de soja e banana. No acumulado de 12 meses o índice apresenta alta de 5,74%. A pesquisa adota uma metodologia baseada no DIEESE e consiste na coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade.

No início de maio, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$635,71. Este valor corresponde a 52,79% do salário mínimo líquido (salário mínimo total menos o desconto do INSS). O trabalhador da cidade de Varginha, que recebe um salário mínimo mensal, precisa trabalhar 107 horas e 25 minutos por mês para adquirir essa cesta de bens alimentícios básicos.

Comparando os valores de maio com abril, nota-se que, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Varginha, cinco apresentaram alta nos preços médios: Tomate (19,18%), Pão francês (4,50%), Leite integral (3,46%), Manteiga (3,26%) e Açúcar refinado (0,19%). Oito produtos tiveram queda nos preços: Batata (-22,98%), Óleo de soja (-11,36%), Banana (-5,89%), Farinha de trigo (-1,82%), Feijão carioquinha (-1,53%), Café em pó (-1,53%), Carne bovina (-0,42%) e Arroz (-0,15%).

Podemos afirmar que uma parte das previsões indicadas no último relatório se confirmaram nesta atual pesquisa, visto que a chegada da entressafra de alguns produtos como tomate e leite já provocaram altas consideráveis em seus preços médios. É provável que no curto prazo outros produtos também entrem no período de baixa oferta e tenham seus valores majorados. Por outro lado, produtos como o óleo de soja e o café em pó começam a apresentar quedas e ajudam a limitar o impacto das altas de outros produtos.

Cabe destacar que o valor da cesta básica em Varginha continua comprometendo muito a renda das famílias, visto que representa mais da metade do salário mínimo líquido. Dessa forma, reforçamos a necessidade de os consumidores pesquisarem preços e substituírem produtos mais caros por similares mais baratos. Além disso, é primordial o fortalecimento de políticas públicas que incentivem a produção e a oferta interna de bens alimentícios de primeira necessidade.

Confira a pesquisa completa clicando aqui.

Fonte: Grupo Educacional Unis