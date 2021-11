Valor da cesta básica em Varginha apresenta queda em novembro

A queda nos preços de produtos como banana, batata, leite integral e carne bovina contribuiu muito para esse resultado.

Após a maior alta no ano ocorrida no mês de outubro, o Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB-UNIS), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, teve uma queda de -3,07% neste mês de novembro comparado com o mês anterior. A queda nos preços de produtos como banana, batata, leite integral e carne bovina contribuiu muito para esse resultado.

Em 12 meses, de novembro de 2020 a novembro de 2021, a cesta básica em Varginha apresentou alta de 11,89%. No acumulado deste ano de 2021, entre janeiro e novembro, a elevação é de 7,02%. A pesquisa ocorre através da coleta dos preços de 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, tendo como base a metodologia adotada nacionalmente pelo DIEESE.

Através desta última pesquisa foi possível verificar que neste mês de novembro o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$543,43, correspondendo a 53,41% do salário mínimo líquido. É o quarto mês consecutivo que o valor da cesta básica fica acima de metade do salário mínimo líquido. Um trabalhador que recebe o salário mínimo mensal precisa trabalhar 108 horas e 41 minutos no mês para adquirir essa cesta de produtos.

Comparando os preços de novembro com o mês de outubro, nota-se que, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Varginha, cinco tiveram alta nos preços médios: café em pó, farinha de trigo, açúcar refinado, óleo de soja e tomate. Oito produtos tiveram quedas em seus preços médios: banana, batata, leite integral, carne bovina, arroz, feijão carioquinha, manteiga e pão francês.

A pesquisa demonstrou claramente que, além da dinâmica da oferta, o comportamento da demanda por parte do consumidor influenciou de maneira significativa as variações de preços neste mês. A grande elevação no valor da cesta básica em outubro (a maior do ano de 2021) forçou os consumidores a buscarem alternativas de substituição de produtos mais caros por outros mais baratos, diminuindo a procura por aqueles produtos. Porém, mesmo com essa queda no índice é importante destacar que o valor desta cesta ainda se encontra bastante elevado e representando mais da metade do salário mínimo líquido. Reforçamos que a variação dos preços nos próximos meses será muito dependente da dinâmica da oferta e do comportamento da demanda, principalmente externa. Os consumidores precisam continuar atentos às possibilidades de substituição de produtos e marcas a fim de diminuir o impacto no orçamento doméstico.

Fonte: Ascom Grupo Unis/Foto: Divulgação