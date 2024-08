Valor Bruto da Produção de agosto traz diferenças entre agricultura e pecuária

Segundo o relatório, as estimativas apontam para um cenário misto entre os setores de pecuária e agricultura, influenciado por diversas variáveis econômicas e climáticas.

Foto: CNA

O Sistema Faemg Senar divulgou, nesta sexta-feira (16), o novo Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária em Minas. O documento é de agosto, com dados de julho desse ano, e representa uma importante análise de desempenho do setor.

Para o setor pecuário, o relatório destaca uma estimativa negativa, com uma representação de 33,07% no índice geral. A produção de frango foi uma exceção positiva, registrando um aumento de 6,1%, impulsionado, principalmente, pelo aumento dos preços comparativos. Já a produção de ovos apresentou um crescimento mais modesto, de 0,5%.

Segundo o relatório, as estimativas apontam para um cenário misto entre os setores de pecuária e agricultura, influenciado por diversas variáveis econômicas e climáticas.

No campo da agricultura, os resultados foram mais variados. Os produtos que apresentaram aumento na estimativa de produção, considerando o mês anterior, foram: batata inglesa 2ª safra, milho 1ª safra, soja e tomate. Por outro lado, tiveram diminuição no período os produtos feijão (1ª, 2ª e 3ª safras), batata (1ª safra), laranja, milho (2ª safra) e sorgo. Mantiveram-se iguais as estimativas para os demais produtos algodão, arroz, banana, batata 3ª safra e mandioca.

A assessora técnica do Sistema Faemg Senar, Aline Veloso, comentou sobre os resultados: “A estimativa de geração de renda na agropecuária mineira, considerando os dados até julho de 2024, apresenta-se positiva da ordem de 3,2%. Na pecuária, tem destaque o desempenho positivo do frango e ovos, enquanto na agricultura, produtos como café e cana têm contribuído significativamente para o indicador.”

O relatório também destaca mudanças metodológicas recentes que impactaram a forma como o Valor Bruto da Produção do Agronegócio Mineiro é calculado, refletindo uma adaptação necessária para melhor representar a composição do VBP da atividade.

Fonte: Sistema Faemg Senar