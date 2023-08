Vagas Disponíveis no Espaço Cidadania da Câmara de Varginha

Os requisitos são: sexo masculino,maior de 18 anos e que já tenha formado o ensino médio.

Foto: CSul

O Espaço Cidadania da Câmara de Varginha divulga as vagas que estão disponíveis, por meio das empresas parceiras.

Segurança

Repositor

Atendente de Frios

Auxiliar de Açougue

Açougueiro

Os interessados podem encaminhar o currículo para: identificando o nome da vaga no assunto do email. Também pode encaminhar currículo pelo whatsapp (35) 3219-4757 ou se preferir pode entregar o currículo pessoalmente ou até mesmo fazer na hora, no Espaço Cidadania, que fica na Câmara de Varginha. Praça Governador Benedito Valadares, 11 – Centro

Fonte: Câmara Municipal de Varginha