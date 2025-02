Vagas disponíveis no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha

Atualizadas no dia 10 de Fevereiro de 2025.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa as vagas de Empregos disponíveis no Balcão de Empregos. Atualizadas no dia 10 de Fevereiro de 2025.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis é necessário cumprir os requisitos pertinentes a vaga e entregar o currículo no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha ou encaminhar para o e-mail curriculo@varginha.mg.gov.br, colocando no assunto do e-mail o nome da vaga que deseja se candidatar.

Ajudante de Produção: Experiência não exigida, Não exigido

Ajudante Entrega Materiais para Construção: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Ajudante Geral: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Ajudante Geral: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Ajudante Industrial: Experiência exigida, Não exigido

Analista de Melhoria Contínua: Experiência exigida, Ensino Superior

Analista PCP: Experiência exigida, Ensino Médio

Analista de Planejamento Jr: Experiência exigida, Ensino Superior

Analista de Suporte (Contábil): Experiência não exigida, Ensino Superior

Analista de Vendas: Experiência exigida, Ensino Médio

Assistente de Armazenagem(Carga e Descarga): Experiência exigida, Ensino Fundamental

Assistente financeiro: Experiência não exigida, Cursando Ensino Superior

Atendente: Experiência exigida, Ensino Médio

Atendente: Experiência não exigida, Ensino Médio

Atendente de Padaria: Experiência exigida, Não exigido

Atendente de Restaurante: Experiência exigida, Ensino Médio

Auditor Interno Junior: Experiência exigida, Cursando Ensino Superior

Auxiliar Administrativo: Experiência exigida, Ensino Médio

Auxiliar Administrativo(Orçamento e Compras): Experiência exigida, Ensino Médio

Auxiliar Contábil CNH A: Experiência não exigida, Cursando Ensino Superior

Auxiliar de Apoio Logístico: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Apoio Logístico: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Armazém: Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Armazém: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Cozinha: Experiência exigida, Não exigido

Auxiliar de Cozinha: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Cozinha(Cozinheira ou saladeira): Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Cozinha: Experiência exigida, Não exigido

Auxiliar de Cozinha: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Eletricista: Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Enfermagem: Experiência não exigida, Ensino Superior

Auxiliar de Estoque: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Estoque: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Estoque PCD: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Expedição: Experiência exigida, Não exigido

Auxiliar de Limpeza: Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Limpeza: Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Limpeza: Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Limpeza: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Logística: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Logística: Experiência exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Logística Materiais para Construção: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Manutenção: Experiência exigida, Não exigido

Auxiliar de Montagem(Vidraçaria): Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Prevenção e Perdas: Experiência exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Produção: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Produção: Experiência exigida, Não exigido

Auxiliar de Produção: Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Produção: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Produção: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Produção (Construção Civil): Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Produção de Ferragem Armada Experiência não exigida Ensino Fundamental

Auxiliar de Qualidade: Experiência exigida, Não exigido

Auxiliar de Serralheiro: Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Serviços Gerais: Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Serviços Gerais: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais(Cozinha): Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar de Topografia: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Transportes: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar Mecânico de Motocicletas: Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar Operacional(Logística): Experiência não exigida, Não exigido

Auxiliar Técnico de Campo: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar Técnico(a): Experiência não exigida, Ensino Médio

Balconista: Experiência exigida, Não exigido

Balconista: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Balconista(Atendente: Experiência não exigida, Não exigido

Representante de Desenvolvimento de Negócios: Experiência não exigida, Ensino Médio

Camareira: Experiência não exigida, Não exigido

Camareira e Recepcionista: Experiência não exigida, Não exigido

Comprador: Experiência exigida, Ensino Médio

Conferente de Materiais: Experiência exigida, Ensino Médio

Conferente de Materiais: Experiência exigida, Ensino Médio

Costureira: Experiência exigida, Não exigido

Costureira e Aprendiz de Costureira: Experiência não exigida, Não exigido

Departamento Pessoal e Recursos Humanos: Experiência não exigida, Não exigido

Eletricista: Experiência exigida, Ensino Médio

Eletricista: Experiência não exigida, Não exigido

Eletromecânico, Auxiliar de Elétrica, Meio Oficial: Experiência não exigida, Ensino Médio

Estagiário Administrativo: Experiência não exigida, Ensino Médio

Estagiário Administrativo: Experiência exigida, Cursando Ensino Superior

Estagiário de Segurança do Trabalho: Experiência não exigida, Ensino Médio

Estagiário Executivo: Experiência exigida, Cursando Ensino Superior

Estoquista: Experiência exigida, Ensino Médio

Farmacêutico: Experiência exigida, Não exigido

Faturista: Experiência não exigida, Cursando Ensino Superior

Frentista: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Funcionária do Lar: Experiência exigida, Não exigido

Funcionária do Lar: Experiência exigida, Não exigido

Funcionária do Lar: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Funcionária do Lar: Experiência exigida, Não exigido

Gerenciador Mercearia: Experiência não exigida, Ensino Médio

Instalador de Internet: Experiência não exigida, Ensino Médio

Jardineiro: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Líder de Operações Logístico: Experiência exigida, Ensino Superior

Logística de Entrega e Retirada: Experiência não exigida, Ensino Médio

Manejador de Estoque de Ração Pet Shop: Experiência não exigida, Não exigido

Mecânico: Experiência exigida, Ensino Médio

Mecânico: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Mecânico de Motores: Experiência exigida, Não exigido

Mecânico de Veículos(Diesel): Experiência exigida, Ensino Médio

Mecânico Manutenção(Aux. Mecânico): Experiência não exigida, Ensino Médio

Médico(a) Veterinário(a): Experiência exigida, Ensino Superior

Mestre de Obras: Experiência exigida, Ensino Médio

Montador Vidros e Alumínio: Experiência não exigida, Não exigido

Motorista Bitrem: Experiência exigida, Não exigido

Motorista CNH D: Experiência exigida, Não exigido

Motorista CNH D: Experiência não exigida, Não exigido

Motorista CNH D: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Motorista de Caminhão: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Motorista de Caminhão CNH D: Experiência exigida, Não exigido

Motorista de Caminhão Roll on: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Motorista de Carreta CNH E: Experiência exigida, Ensino Médio

Motorista entregador: Experiência não exigida, Não exigido

Motorista entregador: Experiência exigida, Não exigido

Motorista p/ Entregas de Material de Construção: Experiência exigida, Não exigido

Nutricionista: Experiência exigida, Ensino Superior

Operador Caixa: Experiência exigida, Não exigido

Operador de Empilhadeira: Experiência exigida, Ensino Médio

Operador de Empilhadeira Retrátil: Experiência exigida, Ensino Médio

Operador de Loja: Experiência não exigida, Ensino Médio

Operador de Máquinas de Rebeneficio(Armazém de Café): Experiência exigida, Ensino Médio

Operador de Processo de Produção: Experiência não exigida, Não exigido

Operador de Produção: Experiência exigida, Ensino Médio

Operador de Produção I: Experiência não exigida, Ensino Médio

Operador de Produção II: Experiência exigida, Ensino Médio

Operador de Produção PCD: Experiência não exigida, Ensino Médio

Operador Logístico: Experiência exigida, Ensino Médio

Padeiro: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Pedreiro: Experiência exigida, Não exigido

Projetista com Curso Técnico em Eletrotécnica e Automação Industrial: Experiência não exigida, Ensino Médio

Promotor de Vendas: Experiência exigida, Ensino Médio

Propagandista Médico: Experiência exigida, Ensino Superior

Recepcionista: Experiência exigida, Ensino Médio

Repositor: Experiência não exigida, Não exigido

Secretária: Experiência não exigida, Ensino Médio

Secretária: Experiência exigida, Ensino Médio

Serralheiro: Experiência não exigida, Não exigido

Serralheiro Industrial: Experiência exigida, Não exigido

Serralheiro Industrial: Experiência exigida, Ensino Médio

Serralheiro, Caldeireiro ou Soldador: Experiência exigida, Não exigido

Servente: Experiência não exigida, Não exigido

Servente: Experiência exigida, Não exigido

Servente de Pedreiro: Experiência exigida, Não exigido

Serviços Gerais: Experiência exigida, Não exigido

Soldador: Experiência exigida, Não exigido

Subgerente Loja Shopping: Experiência exigida, Ensino Médio

Técnico de Campo: Experiência não exigida, Ensino Médio

Técnico de Refrigeração(Ar condicionado): Experiência exigida, Ensino Médio

Técnico de Segurança do Trabalho: Experiência exigida, Ensino Superior

Técnico de Segurança do Trabalho: Experiência não exigida, Ensino Médio

Técnico Informática: Experiência exigida, Não exigido

Torneiro Mecânico: Experiência exigida, Ensino Médio

Tosador cães e gatos Banho e Tosa: Experiência exigida, Não exigido

Vendedor: Experiência exigida, Não exigido

Vendedor: Experiência não exigida, Ensino Médio

Vendedor: Experiência exigida, Ensino Médio

Vendedor: Experiência exigida, Ensino Médio

Vendedor Externo: Experiência não exigida, Ensino Médio

Vendedor Interno: Experiência não exigida, Ensino Superior

Vendedor Interno: Experiência exigida, Ensino Médio

Vendedor Interno(Área Comercial): Experiência não exigida, Cursando Ensino Superior

Vendedor(a) Externo: Experiência exigida, Ensino Médio

Vendedora: Experiência exigida, Ensino Médio

Vendedora de Venda Direta: Experiência não exigida, Ensino Médio

Vendedora Externa: Experiência não exigida, Ensino Médio

Fonte: Prefeitura de Varginha