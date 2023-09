Vagas de Emprego Disponíveis em Varginha em Setembro de 2023

A empresa solicitante é responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa as vagas de empregos disponíveis no Balcão de Empregos. Atualizadas no dia 18 de setembro de 2023.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis é necessário cumprir os requisitos pertinentes a vaga e entregar o currículo no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha ou encaminhar para o e-mail curriculo@varginha.mg.gov.br, colocando no título do assunto o nome da vaga que deseja se candidatar.

Endereço: Rua José Gonçalves Pereira, nº 129- 2º andar- Vila Pinto

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h.

-Ajudante de Carga e Descarga: Com experiência, Ensino Fundamental

Ajudante de Eletricista: Com experiência, Ensino Fundamental

Ajudante de Entrega: Com experiência, CNH B, Ensino Fundamental

Ajudante Geral: Sem experiência, disponibilidade de horários, Ensino Fundamental

Ajudante Geral (Construção Civil e Jardinagem): Sem experiência, Ensino Fundamental

Ajudante Geral (Produção/ Carga e Descarga): Com experiência, Ensino Fundamental

Apontador de Obras Júnior: Sem experiência, Ensino Médio

Assistente Comercial: Sem experiência, Ter CNH B, Ensino Médio

Assistente de Marketing: Com experiência, Ensino Superior em Publicidade e Propagando ou área correlatas

Atendente de Balcão: Com experiência, Ensino Médio

Auxiliar Administrativo: Com experiência, Ensino Médio

-Auxiliar Administrativo/ Atendente: Com experiência, Ensino Médio

-Auxiliar Contábil: Com experiência, Cursando do 5º ao 8º período de Ciências Contábeis

Auxiliar de Borracheiro: Com experiência, Ensino Fundamental

Auxiliar de Escritório: Com experiência, Ensino Médio

Auxiliar de Limpeza: Com experiência, Ensino Fundamental

Auxiliar de Limpeza (Restaurante): Com experiência, Ensino Fundamental

Auxiliar de Manutenção Industrial: Sem experiência, Ensino Médio

Auxiliar de Manutenção Predial: Com experiência, Escolaridade não exigida

Auxiliar de Mecânico de Veículos: Com experiência, ter cnh B, Escolaridade não exigida

Auxiliar de Pintura Industrial: Com experiência, Escolaridade não exigida

-Auxiliar de Produção (Fábrica de Blocos): Sem experiência, Escolaridade não exigida

Auxiliar de Produção: Com experiência e disponibilidade de horário, Ensino Médio

Auxiliar de Secretaria: Com experiência, Ensino Médio

Auxiliar de Serviços Gerais: Com experiência, Ensino Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais (Jardinagem): Com experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Serviços Gerais (Lavagem de veículos)

Auxiliar Fiscal: Com experiência, Ensino Médio

Auxiliar Fiscal/ Administrativo: Com experiência, Ensino Médio

Auxiliar Hidráulico: Sem experiência, ter CNH B, Ensino Fundamental

Auxiliar Logístico I: Com experiência, Ensino Médio

Auxiliar Mecânico Industrial: Com experiência e disponibilidade de horário, Ensino Fundamental

Auxiliar Operacional: Sem experiência, cnh B, Ensino Médio, desejável cursar um dos seguintes cursos: técnico de metrologia, mecânico, elétrica, eletrônica

Balconista de Farmácia I: Ter experiência e ou curso técnico de farmácia e disponibilidade de horário, Ensino Médio seguintes cursos: técnico de metrologia, mecânico, elétrica, eletrônica.

Borracheiro: Com experiência, Ensino Fundamental

Bombeiro Hidráulico: Com experiência, Ensino Fundamental

Camareira: Com experiência, Ensino Fundamental

Capineiro/ Jardinagem: Com experiência, Ensino Fundamental

Conferente: Com experiência, Ensino Médio

Consultor Comercial: Com experiência, Ensino Médio

Costureiro (a): Com experiência, Ensino Fundamental

Cozinheiro (a): Com experiência, Ensino Fundamental

Doméstica: Com experiência, Não Exigido

Eletricista: Com experiência, Ensino Fundamental

Estagiário de Marketing: Sem experiência, Cursando ensino superior (marketing)

Farmacêutico: Com experiência, Ensino Superior

Faxineira: Com experiência, Ensino Fundamental

Garçom/ Garçonete: Sem experiência, ter disponibilidade de horário, Ensino Fundamental

Instalador de som e insulfilm de veículos: Com experiência, Escolaridade não exigida

Lubrificador (manutenção mecânica e lubrificação geral): Com experiência, Desejável ter ensino Médio

Mecânico de Refrigeração: Com experiência, CNH B, NR 10 e NR 35, Ensino Fundamental

Montador de divisória, box e piso: Com experiência, Ensino Fundamental

Montador de PVC: Sem experiência, ter CNH, Ensino Fundamental

Motorista de Caminhão: Ter experiência, disponibilidade para viagens, Escolaridade não exigida

Motorista CNH D (caminhão pipa, caçamba): Com experiência, Ensino Fundamental

Motorista Entregador: Sem experiência, ter CNH AB, Ensino Fundamental

Motorista CNH B: Ter experiência, CNH B, Ensino Fundamental

Operador de Empilhadeira: Com experiência e disponibilidade de horário, Ensino Médio

Operador de Processos de Produção (Construção Civil): Sem experiência, Ensino Fundamental

Operador de Produção: Com experiência, Ensino Médio

Operador de Supermercado: Sem experiência, Ensino Médio

Operador de Transpaleteira: Com experiência, Ensino Médio

Pedreiro: Com experiência, Ensino Fundamental

Pedagogo Social- Sociólogo: Com experiência, Ensino Superior

Porteiro: Com experiência, Ensino Fundamental

Salva-vidas: Com experiência, Ensino Médio

Serralheiro: Com experiência, Ensino Médio

Servente: Com experiência, Ensino Fundamental

Soldador: Com experiência, Escolaridade não exigida

Técnico em Mecânica Veicular: Com experiência, Curso Técnico

Vendedora: Com experiência, Ensino Médio

Vendedora Interna: Com experiência no meio educacional, Ensino Médio

Vendedor (a): Com experiência, Ensino Médio

Vagas Disponíveis para Pessoa Com Deficiência (PCD)

Auxiliar Administrativo: Com experiência, Ensino Médio

Auxiliar Logístico: Não exigido, Ensino Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais: Sem experiência, Ensino Fundamental

Vagas para disponíveis na Distribuidora de Medicamentos GrupoSC, 250 vagas divididas nas seguintes funções:

Auxiliar de Logística: Disponibilidade de horário; Desejável experiência anterior na função, Ensino Médio

Técnico de Manutenção predial: Desejável experiência anterior na função , Nível Técnico em Edificações Completo ou NR18, NR38 atualizados

Assistente Comercial: Desejável experiência anterior na função, Ensino Médio e Conhecimento básico em pacote office

-Assistente administrativo (logística): Desejável experiência anterior na função, Ensino Médio

-Vaga assistente administrativo (PCD): Desejável experiência anterior na função, Ensino Médio

Líder de Logística: Desejável experiência anterior na função, Ensino Superior cursando ou completo em Logística, Administração ou áreas correlatas

Operador de Empilhadeira: CNH B, desejável experiência anterior na função, Ensino Médio, Curso – Operador de Empilhadeira.

Fonte: Prefeitura de Varginha