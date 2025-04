Vacinação e pesagem do Bolsa Família acontecem neste sábado em Varginha

A ação acontecerá simultaneamente em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Foto: Prefeitura de Varginha

No próximo sábado, dia 12 de abril, das 8h às 12h, a Prefeitura de Varginha realizará a pesagem obrigatória dos beneficiários do Programa Bolsa Família, além da atualização do cartão de vacinação de crianças e adultos. A ação acontecerá simultaneamente em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os participantes a comparecerem ao “postinho” mais próximo levando o Cartão de Vacinas, o Cartão do SUS e um documento de identificação com foto.

A pesagem é uma das condicionalidades exigidas pelo programa para a manutenção do benefício. Já a atualização da caderneta de vacinação é uma importante medida de prevenção e controle de doenças, tanto para o público infantil quanto adulto.

Confira as UBSs participantes:

UBS Bom Pastor

UBS Dr. Eugênio do Prado (Sion)

UBS Damasco/Santa Mônica

UBS Carlos da Costa Brito (Corcetti)

UBS Santana

UBS Rio Verde

UBS Vila Mendes

UBS Edna Baroni (Imaculada)

UBS Padre Vitor

UBS Casa Azul (Centenário)

UBS Vargem

UBS Sagrado Coração

UBS Novo Tempo

UBS Fátima I

UBS Bouganville

UBS Jardim Áurea

UBS Vivaldo Garcia (Barcelona)

Fonte: Prefeitura de Varginha