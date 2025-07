Vacimóvel estaciona no no PSF do Bairro Jardim Áurea

Vacimóvel continua indo ao encontro da população em Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura Municipal de Varginha, através da Secretaria Municipal de Saúde (SES) continua facilitando a vacinação, levando o Vacimóvel até o encontro da população.

Nesta manhã de terça-feira (22), o Vacimóvel está vacinando no PSF do Bairro Jardim Áurea, localizado na Rua do Barreiro, 460. O telefone de contato é 3223-2811.

No Vacimóvel, as pessoas tem a oportunidade de atualização da caderneta de vacinação.

O PSF Jardim Áurea faz parte da rede de atenção básica de saúde de Varginha e oferece diversos serviços, como consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, vacinação, acompanhamento pré-natal e ações de controle de doenças.

Fonte: Prefeitura de Varginha