Usuários do CAPS de Varginha realizam o Projeto “Arte no Muro” junto com o artista plástico Kaká Chazz

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Quem passar em frente ao CAPS II na Vila Paiva, em Varginha, vai ver usuários do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – participando da pintura de um painel no muro do imóvel. A obra de arte é de autoria do artista plástico Kaká Chazz em parceria com os pacientes atendidos pelo CAPS.

Depois de reunir-se algumas vezes com os usuários e ouvir deles o que desejavam, o artista criou a arte e iniciou o trabalho, que conta com a participação ativa dos usuários em alguns momentos, já que, tanto Kaká quanto os profissionais da saúde mental, estimulam a participação como forma de fazê-los perceber que são peça-chave em toda essa engrenagem.

Os usuários mostraram-se entusiasmados e receptivos ao projeto, que visa não só trazer mais cor ao dia-a-dia, como contribuir para a visibilidade do serviço e combate aos estigmas. Símbolo da velha segregação, o muro, agora transformado em arte, retrata liberdade e humanização.

“Essa interação resulta em uma humanização da pintura, pois os pacientes desenvolvem o sentimento de pertencimento e além disso tornará o espaço mais agradável para eles”, explica o psicólogo Anderson José, coordenador da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde.

A inspiração para o design veio das ideias colhidas pelo artista juntos aos próprios usuários do serviço.

Sobre Kaká Chazz

Nascido em 1989, em Três Pontas, Kaká Chazz revela que sempre teve paixão pelo desenho e desde a infância predisposição para a arte. Sua obra é influenciada pela pintura clássica, contemporânea e street art. Em 2008, tirou as ideias do papel e as transferiu para os muros de diversas localidades. Ele se intitula o Semeador de Arte, razão pela qual as sementes estão presentes em todos as suas obras.