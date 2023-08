UPA de Varginha recebe nova iluminação de LED interna e externa

Esses investimentos são importantes não apenas pelo fato de gerarem economia aos cofres públicos, mas, principalmente por contribuírem com a segurança as pessoas.

Foto: Prefeitura de Varginha

Dando sequência aos novos investimentos da Prefeitura de Varginha, na área de Saúde, a UPA recebeu nova e moderna iluminação de led interna e externa, melhorando a luminosidade de toda área de atendimento aos pacientes da unidade, com maior conforto aos profissionais de saúde e economia de energia com a substituição de lâmpadas já em final de vida útil e fora de padrão, gerando mais economia na manutenção.

Foram substituídas 346 lâmpadas já em final de vida útil e fora de padrão por luminárias e projetores de led modernos, eficientes e econômicos , proporcionando um ambiente mais confortável em todas as áreas internas e externas da Unidade de Pronto Atendimento.

Segundo a Gerente da UPA Pâmela Cândido, “com a instalação da nova iluminação nas dependências da UPA, já pudemos visualizar várias melhorias, tão importante para a nossa Unidade, como a qualidade no acolhimento durante a assistência prestada aos pacientes, principalmente durante o período noturno; maior visibilidade e conforto para o desempenho das atividades dos profissionais e maior segurança nas dependências da instituição”.

Segundo o coordenador do projeto, Pedro Gazzola, complementando a troca e melhoria de toda a iluminação, está sendo desenvolvido uma revisão geral do projeto elétrico interno de toda unidade, com prioridade na proteção e segurança dos circuitos e reforço na instalação de geração de emergência própria da UPA.

Para o Prefeito Verdi Melo, esses investimentos são importantes não apenas pelo fato de gerarem economia aos cofres públicos, mas, principalmente por contribuírem com a segurança as pessoas. E é esse o nosso foco, saúde de qualidade e segurança para todos.

Fonte: Prefeitura de Varginha