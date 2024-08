Universitários da UNIFAL de Varginha concluem graduação

Ao todo, foram 33 profissionais formados pela Instituição.

Foto: UNIFAL-MG

ormandos dos cursos de Administração Pública Bacharelado, Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, Ciências Atuariais Bacharelado, Ciências Contábeis Bacharelado e Ciências Econômicas Bacharelado, do Campus de Varginha da UNIFAL-MG, se graduaram na última quarta-feira, 21/08. A cerimônia foi realizada no Theatro Capitólio de Varginha. Ao todo, foram 33 profissionais formados pela Instituição.

A cerimônia foi precedida pelo vice-reitor da Instituição, Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira, e contou com a participação de representantes docentes e das coordenações dos cursos, assim como familiares e amigos dos formandos.

Na ocasião, o formando em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, Pedro Otávio Rodrigues Bastos, proferiu o juramento solene, acompanhado dos colegas, que confirmaram os votos baseados nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 3º da Constituição Federal.

Após fazerem o juramento, o bacharel em Ciência e Economia, Luís Otávio Andrade Marques, recebeu o capelo das mãos do vice-reitor, que conferiu os graus de bacharel e bacharelas aos estudantes presentes na solenidade, e os profissionais formados receberam seus diplomas pelas mãos dos coordenadores de cada curso e paraninfos.

O vice-reitor da Universidade, Prof. Alessandro Pereira, pontuou, em sua fala, os três pilares que balizam a atuação da Universidade; Ensino, Pesquisa e Extensão; destacando a relevância da indissociabilidade entre eles e da inclusão para que a Instituição continue funcionando. Ainda, o vice-reitor frisou a importância do respeito ao juramento feito pelos profissionais na erradicação das desigualdades sociais. “Tenham como objetivo máximo construir uma sociedade livre, justa e solidária. Sejam fiéis aos princípios da ética, da liberdade e da diversidade”, finalizou o vice-reitor, Prof. Alessandro Pereira.

Compuseram a mesa solene de colação de grau o vice-reitor; o Prof. Alessandro Pereira; o Prof. Paulo Roberto de Souza, diretor do Campus Varginha; o Prof. Manoel Veloso, diretor do ICSA; o Prof. João Marcos Caixeta Franco, coordenador do curso de BICE; o Prof. Everton Rodrigues da Silva, coordenador do curso de Administração Pública; a Profa. Patrícia de Siqueira Ramos, representante da coordenação do curso de Ciências Atuariais; o Prof. Cláudio Roberto Caríssimo, coordenador do curso de Ciências Contábeis; o Prof. Bruno Aidar Costa, coordenador do curso de Ciências Econômicas; os docentes e paraninfos, Prof. Vinicius Moreira e Profa. Gislene Pereira; bem como o servidor homenageado, Marco Antônio Machado.

Fonte: UNIFAL-MG