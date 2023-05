Unis Sênior teve programação especial no 9° Congresso Internacional do Unis

A Oficina Cantando a música, conduzida pelo Prof. Ariovaldo Silva, foi ovacionada com a música Poeira, conhecida na voz de Sérgio Reis.

Durante o 9° Congresso Internacional do Unis, o Projeto Unis Sênior esteve com u ma programação especial também, recebendo palestrantes de diversas formações e debates riquíssimos entre os convidados e alunos.

Ao longo da semana, os alunos do projeto conduziram e participaram de palestras, exposição de artes construídas nas oficinas, debates, arenas e canto para pessoas estrangeiras que participavam no Congresso.

A Oficina Cantando a música, conduzida pelo Prof. Ariovaldo Silva, foi ovacionada com a música Poeira, conhecida na voz de Sérgio Reis. Outro grande destaque da programação dos alunos do projeto foi a exposição dos artesanatos das professoras Edna Custódio (Confecção de Mandalas) e Maria Celma (Fazendo Arte).

A Profa. Edelaine Grande esteve com os alunos conduzindo a palestra “O tempo de excluir acabou”. Na inclusão se vive todos os dias, o momento trouxe a reflexão de pertencimento quanto à pessoa idosa ter sua história de vida e o empoderamento de gerir seus desejos.

A Profa. Mônica Ferreira também trouxe importantes reflexões com o tema “A pele que recobre a nossa história”, fazendo uma associação da pele enquanto sistema do corpo e a idade, lançando a pergunta: quem é você enquanto pessoa idosa e os rituais do percurso de vida? O momento foi associado com músicas conhecidas: Como nossos pais (Elis Regina), Coisas da Vida (Rita Lee), É preciso saber Viver e Enquanto houver sol (Titãs).

Em outro momento, os alunos do Projeto participaram de uma Arena de Debate composta pelos debatedores Prof. Ariovaldo Silva, Profa. Edna Custódio, a Assistente Social Barbara Ciacci Zanatello Batista e a Profa. Mônica Ferreira, com a temática “Desafiando o Idadismo em todas as instâncias para criar um mundo para todas as idades”. Os participantes contribuíram ativamente debatendo sobre o preconceito em relação à idade e citando casos que haviam passado quanto à questão da idade e o quanto ela é usada para categorizar e dividir as pessoas de maneira a causar prejuízos, desvantagens e injustiças.

A Assistente Social Thais Mendes Pereira, hoje presidente do Conselho do Idoso de Varginha, trouxe o tema de debate sobre o “Papel da Pessoa Idosa no controle social e sua participação nos espaços de decisão”. Esse momento destacou a importância da pessoa idosa conhecer seus direitos e a importância da participação social a fim de manter e garantir o que se tem em lei e apontar demandas que estão por aí e ainda não vistas pelos gestores do SUAS. Foi lançado no final por Thais, três reflexões: Eu conheço meus direitos e as leis que os definem? Eu participo ativamente das decisões que dizem respeito aos meus direitos? Como? Eu reivindico pensando individualmente ou coletivamente?

