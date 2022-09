Unis Sênior retoma encontros presenciais e gratuitos em Varginha

Alunos (novatos e veteranos) foram apresentados ao Projeto e aos professores e universitários que vão acompanhá-los.

Foto: Unis

Na última terça-feira (20), o Projeto Unis Sênior retomou a realização das aulas presenciais, após um longo período de distanciamento e atividades exclusivamente online, impostas pelas consequências da pandemia de Covid-19.

Neste reencontro, os alunos (novatos e veteranos) foram apresentados ao Projeto e aos professores e universitários que vão acompanhá-los em diversas oficinas e atividades, realizadas semanalmente, até o mês de dezembro.

Os alunos tiveram também um momento com o Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas e idealizador do Projeto Unis Sênior, Prof. Stefano Barra Gazzola, que, em 2020, foi o responsável por comunicar à turma sobre a interrupção das atividades presenciais devido à pandemia, e agora esteve presente para receber a turma para a retomada destes encontros.

“Este Projeto fala muito sobre a importância de continuarmos sonhando, independente da nossa idade, e de seguirmos buscando novas conquistas e objetivos na nossa vida. O Unis é um espaço aberto para transformar a realidade de toda a comunidade em que atuamos, inclusive dos nossos idosos. É uma honra receber esses alunos novamente na nossa Cidade Universitária, e reforçar o compromisso do Unis com a qualidade de vida da nossa gente”, concluiu o Prof. Stefano.

Neste retorno, o Unis Sênior está ofertando 50 vagas, que serão divididas em duas turmas de 25 alunos para cada oficina do Projeto, que acontecem às terças e quintas-feiras, entre 13h e 17h, na Cidade Universitária do Unis, em Varginha.

Confira a programação e as oficinas ofertadas pelo Projeto:

Terça-Feira

13h: Estimulação Cognitiva ou Cuidando da Pele – (25 vagas para cada)

15h: Prevenção de Quedas ou Cantando a Música – (25 vagas para cada)

Quinta-feira

13h: Artesanato em Gesso ou Confecção de Mandalas – (25 vagas para cada)

15h: Dança de Salão (iniciante) ou Educação em Saúde – (25 vagas para cada)

As oficinas são gratuitas e as vagas são limitadas, sendo preenchidas por ordem de chegada. Para se inscrever no Projeto, os alunos devem apresentar informações de: CPF, celular e e-mail.

Qualquer dúvida, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (35) 99815-6731 ou (35) 98421-0785.

Sobre o Unis Sênior

O Projeto Unis Sênior caracteriza-se como um projeto de natureza acadêmica, esportiva, sociocultural, e de extensão sustentado pelos pilares dos programas de Responsabilidade Social do Grupo Unis.

Tem como objetivo oferecer um espaço de convivência social, de aquisição de novos conhecimentos voltados para o envelhecimento sadio e, sobretudo, na tomada de consciência da importância da participação do idoso na sociedade, enquanto sujeito histórico.

Semanalmente, são oferecidas oficinas diversas de acordo com o gosto e escolha de cada aluno.

