Unis se torna referência sendo avaliado com a nota máxima pelo MEC!

Periodicamente o Ministério da Educação (MEC) avalia as Instituições de Ensino Superior, a fim de atestar a qualidade do aprendizado em cada uma delas, analisando as instituições em si, os cursos e o desempenho dos estudantes, em um processo também que reafirma o recredenciamento das instituições junto ao MEC em uma avaliação que engloba diversos fatores, que ao final do processo garantem uma nota para a instituição.

Desde 2017, o Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) vem se destacando com uma avaliação nota 4 (em uma escala de 1 a 5) garantida pelo MEC como um atestado de alta qualidade para a instituição durante o processo de recredenciamento do Unis junto ao MEC. Agora, em 2023, o Unis alcançou um marco histórico para a instituição e para o ensino superior da região, conquistando a mais alta nota garantida pelo MEC neste processo avaliativo, se tornando uma instituição nota 5!

“Para o Unis este resultado histórico é uma grande alegria, que comprova a evolução constante da nossa instituição, através do trabalho e dedicação de toda a nossa comunidade acadêmica. Esse resultado é fruto de um trabalho sério e comprometido desenvolvido por professores, alunos, colaboradores e todos que acreditam no potencial do Grupo Unis em transformar as realidades através da nossa forma de ensino. Agradecemos e parabenizamos muito a todos que de alguma forma colaboraram para esta conquista histórica!”, comentou o Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino.

Nesta avaliação, os examinadores analisam diversos fatores, tais como: planejamento institucional, estrutura física, projetos de extensão, iniciação científica, corpo docente, políticas acadêmicas, atividades voltadas para a comunidade, dentre outros. O principal objetivo da avaliação do Ministério da Educação é assegurar a qualidade das IES e o bom desempenho acadêmico de seus alunos, garantindo que o ensino superior do Brasil seja de alto nível, levando em consideração padrões brasileiros e mundiais. Na prática, isso significa também a formação de profissionais de qualidade que serão inseridos no mercado de trabalho.

“Pela primeira vez em sua história o Unis alcança a nota 5! Essa conquista precisa ser comemorada por todos, não apenas pelo grupo que compõe o Unis, mas toda a nossa comunidade que é impactada diariamente pelas ações e projetos do Unis, que se beneficia enormemente em ter uma instituição com a qualidade máxima atestada por um órgão importante como o MEC!”, destacou o Presidente da Fepesmig, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes.

A avaliação do MEC busca também promover o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições. Isso acontece por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional.

“Nosso orgulho é gigante neste momento, em que vemos o Unis ser reconhecido por todo o árduo trabalho realizado por alunos, professores, colaboradores e toda a gente que forma essa nossa grande comunidade acadêmica, por isso reforçamos que essa conquista é de todos nós! Todos que acreditam no potencial transformador do Grupo Unis, que vestem a camisa desta instituição e que podem atestar a qualidade e compromisso do nosso trabalho, através de grandes feitos e conquistas, como esta grande avaliação. Somos uma instituição nota 5!”, concluiu o Chanceler do Unis, Prof. Stefano Barra Gazzola.

