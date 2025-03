Unis recebe palestra gratuita sobre Nutrição e Alimentação na Síndrome do Ovário Policístico

A palestra será conduzida pela nutricionista Mariana Silva, especialista em Saúde da Mulher.

Foto: Grupo Unis

No próximo dia 20 de março, das 19h às 21h, a comunidade acadêmica e o público externo terão a oportunidade de participar de uma palestra gratuita sobre “Nutrição e Alimentação na Síndrome do Ovário Policístico (SOP)”.

De acordo com a coordenadora do curso de nutrição, Carla Maria de Andrade, o evento faz parte de uma série de palestras abertas à comunidade. A palestra será conduzida pela nutricionista Mariana Silva, especialista em Saúde da Mulher.

A Síndrome do Ovário Policístico é uma condição endócrina comum entre mulheres em idade reprodutiva e está frequentemente associada a sintomas como irregularidade menstrual, resistência à insulina, ganho de peso e alterações hormonais. A alimentação desempenha um papel essencial no controle dos sintomas, ajudando a melhorar a qualidade de vida das pacientes.

Durante a palestra, Mariana Silva abordará estratégias nutricionais eficazes para o manejo da SOP, incluindo recomendações sobre escolhas alimentares, nutrientes essenciais e o impacto da dieta na regulação hormonal. Além disso, haverá um espaço para perguntas e esclarecimento de dúvidas dos participantes.

O evento será transmitido on-line pelo YouTube e estará aberto ao público em geral. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link: https://www.even3.com.br/nutricao-e-alimentacao.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a promoção da educação e do bem-estar da comunidade, ampliando o acesso a informações valiosas sobre saúde e qualidade de vida. Não perca essa oportunidade de aprender mais sobre como a nutrição pode ser uma grande aliada no tratamento da SOP!

Fonte: Grupo Unis