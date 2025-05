Unis realiza 3º Festival de Dança e Ginástica com o tema “A Evolução da Dança”

Evento acontece na próxima terça-feira (27), às 19h, no Theatro Capitólio

Foto: Grupo Unis

A arte do movimento e a expressão corporal tomam conta do palco do Theatro Capitólio, em Varginha, nesta terça-feira, 27 de maio, às 19h, com a realização do 3º Festival de Dança e Ginástica. Com o tema “A Evolução da Dança”, o evento promete encantar o público com apresentações criativas e coreografias que representam diferentes fases e estilos da dança ao longo da história.

De acordo com a professora de Educação Física, Erondina Leal, os alunos do terceiro período do curso são os responsáveis pela organização do evento. O festival é uma atividade prática e formativa, que alia teoria, expressão artística e produção cultural, aberta ao público e que será realizada no tradicional Theatro Capitólio, localizado na Rua Presidente Antônio Carlos, 522, no Centro de Varginha. A entrada é gratuita e o convite se estende à comunidade em geral.

Com o apoio institucional e o empenho dos estudantes, o evento reforça a valorização da dança e da ginástica como linguagens fundamentais para a formação em Educação Física, promovendo integração, criatividade e bem-estar.

Fonte: Grupo Unis