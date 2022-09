Unis Game Clube: próximo encontro do grupo debate o aguardado lançamento de GTA VI

Grupo discutirá todas as teorias envolvidas no lançamento de GTA VI.

Foto: Unis

No próximo sábado (24) o Unis Game Clube vai realizar um encontro online para falar tudo sobre o lançamento do próximo game da série Grand Theft Auto: GTA VI.

A partir das 10h, os professores Alessandro Ferreira Alves e Rafael Hungaro recebem a convidada Profa. Rebeca Kaus para esse bate-papo aberto a todos os alunos e também à comunidade interessada.

Neste evento, o grupo vai discutir todas as teorias envolvidas no lançamento de GTA VI e também as possíveis confirmações do próximo game da série, que inclusive teve informações e imagens do desenvolvimento vazadas na internet no último fim de semana.

O encontro será transmitido pelo YouTube e pode ser acessado clicando aqui.

Sobre o Unis Game Clube

Formado por alunos e professores dos cursos de tecnologia e games do Unis, o UGC realiza encontros online periodicamente, abertos a toda a comunidade, promovendo debates sobre determinados jogos e tecnologias que envolvem o desenvolvimento de games.

