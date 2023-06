Unis e SAMU estabelecem parceria inédita na região fortalecendo a vinda do curso de Medicina para Varginha

Essa reunião aconteceu após outros encontros realizados entre as diretorias do SAMU e do Unis, onde foram apresentados todos os detalhes do Projeto do curso de Medicina do Unis

Foto: Grupo Unis

Na última quarta-feira (21/06), o Grupo Unis deu mais um importante passo no processo de trazer o aguardado curso de Medicina para Varginha, através do estabelecimento de uma parceria única e inédita no município.

Com a presença do Presidente da Fepesmig, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes, do Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino, do Vice-Reitor, Prof. Ricardo Morais Pereira, do Chanceler, Prof. Stefano Barra Gazzola e do Coordenador do Projeto do curso de Medicina do Unis, Dr. Gustavo Eugênio, foram recebidos na Cidade Universitária o Secretário Executivo do CISSUL SAMU, Dr. Filipe Augusto Batista de Souza e o Procurador Dr. Guilherme Tadeu Ramos Maia, com o propósito de formalizar a assinatura de um Termo de Cooperação entre o SAMU e o Grupo Unis voltado a fortalecer o curso de Medicina.

Além de inédita para a região, esta parceria firmada entre o Unis e o SAMU é fundamental para os alunos terem, desde o começo da formação médica, noções básicas e avançadas em relação ao atendimento de urgência, bem como acesso ao serviço de regulação e legislação médica na urgência. “A educação desde cedo aos alunos irá propiciar um maior conhecimento e segurança para os futuros atendimentos. E quem irá ganhar com isso será a população em qualidade de atendimento. Trabalhei no SAMU alguns anos, além de ter sido coordenador médico do CISSUL SAMU e sei da importância deste serviço à população. Essa parceria será um sucesso!”, comentou o Dr. Gustavo Eugênio.

Essa reunião aconteceu após outros encontros realizados entre as diretorias do SAMU e do Unis, onde foram apresentados todos os detalhes do Projeto do curso de Medicina do Unis, com foco em pontos importantes em relação aos serviços de urgência e emergência.

“Neste processo de estabelecimento do curso de Medicina para Varginha, fazemos questão de destacar o peso de toda a trajetória do Unis com a saúde de Varginha e região através de trabalhos realizados ao longo de mais de 20 anos de atuação acadêmica junto à comunidade, e também com a formação de centenas de profissionais em áreas diversas da saúde como Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Medicina Veterinária, Psicologia, Biomedicina, Estética, beneficiando enormemente a região em que atuamos. Este é mais um passo em direção à evolução da saúde oferecida para a nossa gente e de novas oportunidades acadêmicas e profissionais para nossos alunos”, reforçou o Reitor, Prof. Felipe Flausino.

Essa importante parceria para o Projeto do curso de Medicina do Unis visa principalmente o treinamento nas áreas de urgência e emergência para os futuros médicos que atuarão na região, que precisam dessa capacitação e treinamento para um cenário tão importante como o atendimento de emergência, oferecendo aos estudantes também uma oportunidade única de aprendizado que reflete em benefícios diretos para a população local.

“A assinatura desse convênio entre o CISSUL SAMU e o Grupo Unis, na construção do curso de Medicina aqui na região, nós acreditamos que é um avanço muito grande que vai trazer melhorias tanto para o SAMU, com a criação de novas vagas para profissionais da saúde que vão beneficiar muito a região, como também para o Unis trazendo a nossa visão de Urgência e Emergência para a universidade, além das parcerias com a Extensão do Unis, através dos profissionais em formação que certamente serão de grande ajuda para questões diversas envolvendo a atuação do SAMU. Hoje é um dia de avanço para a região!”, concluiu o Dr. Filipe Augusto Batista de Souza.

Fonte: Grupo Unis