Unis divulga programa de Doutorado em Desenvolvimento Local da UNISUAM

Foto: Grupo Unis

O Grupo Unis trabalha sempre pelo desenvolvimento da comunidade em que atua e consequentemente da região do Sul de Minas, através de práticas que permitem à nossa gente acessar ferramentas capazes de transformar a realidade e os ambientes à sua volta.

O Centro Universitário do Sul de Minas possui um programa de mestrado em Desenvolvimento Regional, recomendado pela CAPES, que vem contribuindo de modo muito significativo para a nossa região. Ao longo dos seus 4 anos de história, o programa já entregou ao mercado de trabalho aproximadamente 20 mestres, sendo que grande parte deles atuam em universidades e grandes empresas do Sul de Minas.

Pensando em continuar contribuindo com a nossa gente, o Unis firmou uma cooperação inédita com a UNISUAM, centro universitário sediado no Rio de Janeiro, parceira há muitos anos do Grupo Unis, para oportunizar à comunidade de Varginha e região um programa de doutorado em Desenvolvimento Local!

“Essa é uma grande oportunidade para toda a nossa comunidade, principalmente aos egressos do nosso Mestrado em Desenvolvimento Regional, de ampliarem seus conhecimentos teóricos e práticos”, comentou o Presidente da Fepesmig, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes.

“O Doutorado em Desenvolvimento Local vem em um grande momento para a nossa comunidade e apresenta uma importante oportunidade para professores, do Unis e de toda a região, mas também para os profissionais das empresas que atuam na nossa região, firmando mais uma vez o nosso compromisso de aproximar cada vez mais o meio empresarial do meio acadêmico, para que avancemos juntos em busca do desenvolvimento constante da nossa região e capacitação da nossa gente”, destacou o Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino.

“Para a UNISUAM é motivo de muito orgulho oferecer esse doutorado em parceria com o Grupo Unis, reafirmando o nosso desejo de construir juntos uma nova educação alinhada com as necessidades do novo mercado de trabalho e de garantir oportunidades únicas de capacitação para o maior número de pessoas possível. Este é mais um grande fruto dessa importante parceria entre as instituições”, concluiu o Reitor da UNISUAM, Prof. Arapuan Mota Neto.

O Doutorado em Desenvolvimento Local é um programa profissional completo, com 5 estrelas pela CAPES, especialmente pensado para o desenvolvimento de ações perenes que possam transformar o mundo. O Programa se propõe a formar profissionais capazes de identificar condições latentes e estimular, com base na inovação, o empreendedorismo, associativismo e competências para o trabalho.

Fonte: Grupo Unis