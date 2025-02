Unis, ACIV e Secretaria de Educação reforçam parceria para capacitar jovens em Varginha

Iniciativa visa qualificar mão de obra para atender às demandas das empresas locais, proporcionando oportunidades para os jovens do município.

Foto: Grupo Unis

Com o objetivo de fortalecer as parcerias voltadas à educação no município e solicitar apoio ao programa ACIV Jovem Empreendedor, representantes do Grupo Unis e da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV) realizaram uma visita à Secretaria Municipal de Educação de Varginha. A reunião contou com a presença do presidente da Fepesmig, Luiz Carlos Vieira Guedes, do reitor do Grupo Unis, Felipe Flausino, do chefe de gabinete Rodrigo Faria e do presidente da ACIV, André Yuki Yoshikai, que foram recebidos pela secretária municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça.

O programa ACIV Jovem Empreendedor, promovido pela ACIV, retornará em 2025 com uma nova edição, em parceria com o Grupo Unis. Criado em 2018, o projeto tem como foco a capacitação gratuita de jovens de escolas públicas de Varginha, preparando-os para o mercado de trabalho. Nesta nova fase, o programa conta também com o apoio do Sicoob Credivar e da Água Doce Cachaçaria.

A iniciativa visa qualificar mão de obra para atender às demandas das empresas locais, proporcionando oportunidades para os jovens do município. A parceria entre a ACIV e o Grupo Unis alia a ampla rede empresarial da Associação Comercial à reconhecida qualidade de ensino do Unis, garantindo a formação de profissionais aptos a ingressar no mercado de trabalho.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para ampliar o alcance do programa e fortalecer a colaboração com a Secretaria de Educação, buscando garantir que mais jovens tenham acesso à capacitação e às oportunidades geradas pelo projeto. “O Grupo Unis tem um compromisso com a educação e o desenvolvimento regional. Acreditamos que a qualificação dos jovens é essencial para um futuro profissional de sucesso e para o fortalecimento do mercado local”, afirmou Luiz Carlos Vieira Guedes, presidente da Fepesmig.

O reitor do Grupo Unis, Felipe Flausino, também ressaltou a importância da iniciativa. “Nosso papel é preparar os jovens para as demandas do mercado, garantindo formação de qualidade e conectando-os a oportunidades reais de crescimento profissional. Essa parceria reforça nossa missão de transformar vidas por meio da educação”, destacou.

Fonte: Grupo Unis