UNIFAL Varginha promove seminário sobre o desenvolvimento regional no Sul de Minas

Evento contará com palestras de especialistas sobre questões sociais, políticas públicas e economia da região

Foto: UNIFAL-MG

Entre os dias 15 e 18 de outubro, a UNIFAL-MG irá promover o evento “UNIFAL-MG Debate o Sul de Minas”, das 19h às 21h, no Auditório do Prédio D, no campus Varginha. Desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade (PPGSP), o seminário busca fomentar o debate do desenvolvimento regional e territorial por meio de uma abordagem interdisciplinar.

“A intenção é tomar como base pesquisas conduzidas por docentes e discentes dos programas de pós-graduação da UNIFAL-MG campus Varginha, voltadas para a região, sejam artigos, livros ou dissertações”, afirma um dos organizadores, o professor Fernando Batista Pereira.

Além do professor Fernando Pereira, o seminário conta com a organização dos docentes Everton Rodrigues da Silva e José Roberto Porto de Andrade Junior, todos do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), e tem parceria com a Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) Oikos – desenvolvimento, sustentabilidade e políticas públicas.

Segundo os organizadores, ao longo dos 15 anos do campus Varginha e 12 anos do PPGPS, a produção científica da Universidade sobre o Sul de Minas tem se expandido. “Essa produção científica sobre a região ampliou-se nos últimos anos com a criação do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) e do Programa de Pós-Graduação em Economia (PPG/Economia)”, destaca o professor Fernando Pereira.

A organização do evento ressalta o papel transformador que o seminário pode desempenhar na comunidade local. De acordo com os professores na coordenação do seminário, a ação tem potencial para a ocorrência de contribuições significativas de mudanças na comunidade local, com foco em áreas como desenvolvimento econômico, políticas públicas e questões sociais.

Cada dia do seminário vai se desenvolver em cima de uma temática específica, contando com diferentes palestras de palestrantes reconhecidos em cada área. Entre os assuntos debatidos ao longo de cada dia de evento, estão:

15/10/2024 (terça-feira): Sociedade, Trabalho e Lutas Sociais no Sul de Minas

16/10/2024 (quarta-feira): Políticas Públicas e Desenvolvimento no Sul de Minas

17/10/2024 (quinta-feira): Economia Regional: estudos sobre o Sul de Minas

18/10/2024 (sexta-feira): Administração Pública no Sul de Minas



Fonte: UNIFAL-MG