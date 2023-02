UNIFAL oferta vagas para candidatos que desejam ingressar em cursos de graduação por meio de Transferência Externa

São 1.413 vagas distribuídas em cursos de graduação dos campi de Alfenas, Poços de Caldas e Varginha.

Foto: Divulgação/Unifal

A UNIFAL-MG publicou edital para preenchimento de vagas nas modalidades de Remanejamento Interno entre Turnos, Reingresso, Rematrícula, Transferência Externa, Aproveitamento de Lista de Espera do SiSU/UNIFAL-MG, Programas Específicos, Obtenção de Novo Título e Remanejamento Interno entre Cursos. No total, são 1.413 vagas distribuídas em cursos de graduação dos campi de Alfenas, Poços de Caldas e Varginha. As inscrições podem ser neste link, até o dia 24 de fevereiro.

Na Sede, em Alfenas, os cursos participantes são: Biomedicina (Bacharelado – integral), Biotecnologia (Bacharelado – integral), Ciências Biológicas (Bacharelado – integral), Ciências Biológicas (Licenciatura – noturno), Ciências Sociais (Bacharelado – integral), Ciências Sociais (Licenciatura – noturno), Enfermagem (Bacharelado – integral), Farmácia (Bacharelado – integral), História (Licenciatura – noturno), Letras – Línguas Estrangeiras (Bacharelado – integral), Letras – Inglês e Literaturas de Língua Inglesa (Licenciatura – integral), Matemática (Licenciatura – noturno), Medicina (Bacharelado – integral), Nutrição (Bacharelado – integral), Odontologia (Bacharelado – integral), Pedagogia (Licenciatura – Noturno), Química (Bacharelado – integral) e Química (Licenciatura – noturno).

Na Unidade Educacional Santa Clara, as vagas são para: Ciência da Computação (Bacharelado – integral), Fisioterapia (Bacharelado – integral), Física (Licenciatura – noturno), Geografia (Bacharelado – integral), Geografia (Licenciatura – noturno).

Em Varginha, participam os cursos de Administração Pública (Bacharelado – integral e noturno), Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (Bacharelado – integral e noturno), Ciências Atuariais (Bacharelado – integral e noturno), Ciências Contábeis (Bacharelado – integral e noturno) e Ciências Econômicas (Bacharelado – integral e noturno). No campus Poços de Caldas, há vagas para o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Bacharelado – integral e noturno), Engenharia Ambiental (Bacharelado – integral), Engenharia de Minas (Bacharelado – integral) e Engenharia Química (Bacharelado – integral).

Fonte: Unifal