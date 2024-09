UNIFAL-MG Varginha realiza 3ª Jornada Contábil de 24 a 26 de setembro

Evento abordará novas diretrizes curriculares para as Ciências Contábeis, inteligência artificial e fraudes contábeis

Foto: Foto: Arquivo Pessoal / Cláudio Caríssimo

Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, a UNIFAL-MG irá realizar a 3ª Jornada Contábil, no auditório do campus Varginha, que abordará temas atuais para o cenário contábil, com destaque para a influência da Inteligência Artificial (IA), fraudes contábeis e as novas diretrizes curriculares para o curso de Ciências Contábeis. O evento é realizado em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da UNIFAL-MG e está sob a coordenação do professor Cláudio Roberto Caríssimo, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.

Entre as palestras oferecidas na jornada estão “Novas diretrizes curriculares: o que o mercado espera do futuro profissional”, ministrada pelo professor Oscar Lopes da Silva (UFMG); “Fraudes contábeis”, dada pelo professor Fernando Antônio Lopes Matoso (UFMG); e “Inteligência artificial generativa e seus impactos na área contábil”, apresentada pelo professor Wanderson Gomes de Souza (UNIS).

Para o professor Cláudio Caríssimo, a Jornada Contábil visa conectar a formação acadêmica com as exigências atuais do mercado. “A terceira jornada contábil da UNIFAL-MG cumpre com o objetivo de trazer publicações sobre temas úteis não apenas para estudantes, mas também para profissionais que necessitam de atualização”, destaca o professor, frisando a importância do debate sobre IA e as novas diretrizes curriculares contábeis reformuladas pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Segundo o docente, outro ponto de destaque do evento é a discussão sobre fraudes contábeis. “As fraudes contábeis, que ultimamente, infelizmente, tem se ouvido muito no noticiário, casos como o das ‘Lojas Americanas’ e a ‘1, 2, 3 Milhas’ geram impactos significativos no mercado financeiro e na vida das pessoas e nós trazemos também esse tema para discussão”, comenta o coordenador.

As inscrições para o evento podem ser feitas até dia 25 de setembro, pelo site do Controle de Ações de Extensão (CAEX) da UNIFAL-MG. A Jornada é aberta à comunidade acadêmica e externa, sendo uma oportunidade para profissionais e estudantes se atualizarem e discutirem as temáticas.

Fonte: UNIFAL-MG