UNIFAL-MG participa do SiSU e oferta 1.267 vagas para ingresso em cursos de graduação; inscrições acontecem entre os dias 16 e 24

Foto: CSul

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SiSU, se iniciam nesta quinta-feira (16), aos candidatos que desejam estudar em uma instituição pública de ensino superior. Para concorrer às vagas disponíveis na Universidade, os participantes devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 e registrado nota superior a zero na redação. São 1.267 vagas entre 33 cursos, sendo 633 destinadas à ampla concorrência. As outras 634 serão reservadas para cotas, conforme a Lei nº 12.711/2012. As inscrições são até o dia 24 de fevereiro.

Nesta edição, a UNIFAL-MG conta com cursos estreantes: Letras – Língua Portuguesa (Bacharelado), Engenharia Civil (Bacharelado), Engenharia de Produção (Bacharelado) e Gestão Ambiental e Sustentabilidade (Bacharelado). Todos os cursos participantes são:

Sede

Biomedicina (Bacharelado) – Integral – 40 vagas – 9 semestres

Biotecnologia (Bacharelado) – Integral – 40 vagas – 9 semestres

Ciências Biológicas (Bacharelado) – Integral – 40 vagas – 8 semestres

Ciências Sociais (Licenciatura) – Noturno – 20 vagas – 8 semestres

Ciências Sociais (Bacharelado) – Noturno – 20 vagas – 8 semestres

Enfermagem (Bacharelado) – Integral – 40 vagas – conclusão do curso atualizada para 10 semestres

Farmácia (Bacharelado) – Integral – 50 vagas – 10 semestres

Fisioterapia (Bacharelado) – Integral – 50 vagas – 10 semestres (a partir do segundo ano, o curso é ofertado na Unidade Educacional Santa Clara)

História (Licenciatura) – Noturno – 40 vagas – 8 semestres

Letras – Língua Estrangeira (Bacharelado) – Integral – 30 vagas – 8 semestres

Letras – Língua Portuguesa (Bacharelado) – Noturno – 40 vagas – 6 semestres

Matemática (Licenciatura) – Noturno – 40 vagas – 8 semestres

Medicina (Bacharelado) – Integral – 60 vagas – 12 semestres

Nutrição (Bacharelado) – Integral – 45 vagas – 9 semestres

Odontologia (Bacharelado) – Integral – 100 vagas – 9 semestres (sendo 50 vagas para o primeiro semestre e 50 vagas para o segundo semestre)

Pedagogia (Licenciatura) – Noturno – 40 vagas – 8 semestres

Poços de Caldas

Engenharia Ambiental (Bacharelado) – Integral – 20 vagas – 10 semestres

Engenharia Civil (Bacharelado) – Integral – 20 vagas – 10 semestres

Engenharia de Minas (Bacharelado) – Integral – 10 vagas – 10 semestres

Engenharia de Produção (Bacharelado) – Integral – 20 vagas – 10 semestres

Engenharia Química (Bacharelado) – Integral – 20 vagas – 10 semestres

Gestão Ambiental e Sustentabilidade (Bacharelado) – EAD – 100 vagas – 8 semestres

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Bacharelado) – Integral – 36 vagas – 6 semestres

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Bacharelado) – Noturno – 36 vagas – 6 semestres

Varginha

Administração Pública (Bacharelado) – Integral – 12 vagas – 9 semestres

Ciências Atuariais (Bacharelado) – Integral – 12 vagas – 9 semestres

Ciências Contábeis (Bacharelado) – Integral – 12 vagas – 9 semestres

Ciências Econômicas (Bacharelado) – Integral – 12 vagas – 9 semestres

Interdisciplinar em Ciência e Economia (Bacharelado) – Integral – 102 vagas – 6 semestres

Unidade Educacional Santa Clara

Ciência da Computação (Bacharelado) – Integral – 40 vagas – 8 semestres

Física (Licenciatura) – Noturno – 40 vagas – 8 semestres

Geografia (Licenciatura) – Noturno – 40 vagas – 8 semestres

Geografia (Bacharelado) – Integral – 40 vagas – 8 semestres

Orientações sobre como participar

De acordo com o site do SiSU, os candidatos devem acessar este endereço eletrônico, clicar na opção “Fazer Inscrição”, disponível entre os dias 16 e 24 de fevereiro, e, na próxima tela, clicar em Entrar com GOV.BR ou fazer cadastro. Após esse primeiro momento, os participantes confirmam os dados de cadastro e pesquisam as vagas disponíveis nas Instituições de Ensino Superior, bem como acrescentam e/ou alteram, durante o período de inscrições, as opções de cursos. Confira o passo a passo.

Encerrada a primeira etapa, o candidato deverá se manter atento ao edital que regulamenta o processo na Universidade. O resultado da chamada regular ocorrerá no dia 28 de fevereiro. Quem for selecionado poderá fazer a matrícula na chamada regular no período entre 2 e 8 de março. Acesse o cronograma completo em: https://sisu.mec.gov.br/

O candidato que não for selecionado em uma de suas opções deve se inscrever na Lista de Espera do SiSU entre os dias 28 de fevereiro e 8 de março, além de acompanhar a página de Ingresso na UNIFAL-MG.

No âmbito do Ensino, a UNIFAL-MG oferece atividades que ampliam as vivências universitárias, como o Programa de Educação Tutorial (PET), que busca promover a formação ampla dos alunos de graduação, o Programa de Monitoria, o Programa de Mentoria e o Programa Tutorial Acadêmico (PTA).

Nos cursos de Licenciatura, são desenvolvidas ações que se complementam e visam à formação qualificada de professores da educação básica: o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) para os estudantes do início até metade do curso e o Programa de Residência Pedagógica, focado na segunda metade do curso e na inserção dos licenciandos na prática da escola de educação básica. Para os alunos que desejam cursar disciplinas e realizar atividades de ensino em outras instituições do Brasil e do exterior, a UNIFAL-MG conta com o Programa de Mobilidade Acadêmica.

Saiba mais sobre os Programas de Graduação no link: https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/programas-de-graduacao/#

Fonte: Unifal