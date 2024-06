UNIFAL em Varginha recebe homenagem “Melhores de 2023” da Receita Federal do Brasil

Reconhecimento foi recebido pela destacada atuação da Universidade na transformação de TV box em minicomputadores e nos atendimentos à população pelo Núcleo de Apoio Fiscal.

Foto: UNIFAL-MG

A parceria entre instituições é uma das formas de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na Universidade. E, nesse contexto, a parceria com a Receita Federal do Brasil rendeu a homenagem “Melhores de 2023”, pela eficiente atuação da UNIFAL-MG no Projeto Além do Horizonte, focado na transformação de TV box piratas em minicomputadores, e nos atendimentos contábeis à população por meio do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), do campus Varginha.

O reconhecimento da UNIFAL-MG, formalizado em evento ocorrido no dia 6 de junho, na Delegacia da Receita Federal de Varginha, enfatizou o compromisso da Universidade enquanto instituição de ensino superior pública e de qualidade. E, para além desse reconhecimento institucional, a homenagem valoriza o trabalho de professores da Universidade, pela iniciativa de coordenar projetos com o envolvimento da Receita Federal.

A homenagem “Melhores de 2023” foi recebida pelo professor Sandro Amadeu Cerveira, reitor da UNIFAL-MG. Sobre o reconhecimento, ele reforça o compromisso da Universidade no desenvolvimento de ações que impactam outros setores da sociedade e na busca por soluções dos problemas atuais. “Estamos em constante diálogo com a Receita Federal para ampliar a nossa atuação em projetos que otimizam recursos públicos para o benefício da população e para sustentabilidade ambiental”, destacou o reitor.

Além da homenagem recebida pela Universidade, em nome do professor Sandro Cerveira, os NAFs dos campi Varginha e Poços de Caldas receberam certificados, e os professores Leonardo Henrique Soares Damasceno e Paulo Roberto Rodrigues de Souza, diretor do Campus Varginha, também receberam homenagens pelos projetos e parcerias com a Receita Federal.

Parcerias com a Receita Federal

Atualmente, a UNIFAL-MG mantém parceria com a Receita Federal por meio do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) e na transformação de TV box em minicomputadores. Em ambas ações, há uma significativa contribuição para a sociedade.

A transformação de TV box é realizada por meio do projeto de extensão “Descaracterização de aparelhos de TV box apreendidas pela Receita Federal em microcomputadores para escolas públicas”. No projeto, a Universidade aplica o conhecimento teórico na prática e transforma equipamentos, que seriam utilizados na pirataria de sinais digitais, em ferramenta de ensino e aprendizagem nas escolas públicas. A iniciativa, coordenada pelos professores Leonardo Henrique Soares Damasceno e Osvaldo Adilson de Carvalho Júnior, ambos do campus Poços de Caldas, já doou 1500 equipamentos e prepara mais 1000 para os estados de Goiás e Tocantins.

Com o Núcleo de Apoio Fiscal, instalado em Varginha, a UNIFAL-MG se destaca no atendimento a pequenos empreendedores e à população em geral. Somente no primeiro trimestre de 2024, o NAF registrou 5.956 serviços prestados. Esse índice coloca a UNIFAL-MG em primeiro lugar do ranking de atendimentos entre as universidades públicas de Minas Gerais. Em 2023, a Instituição ficou na terceira colocação em todo Brasil.

Em 2024, o NAF do campus Varginha agregou mais duas frentes de trabalho, inéditas, o comércio exterior e a previdência social. Com o NAF Comex, o objetivo de oferecer qualificação, educação e auxílio em comércio exterior, principalmente importação de remédios e exportação de produtos artesanais. Coordenado pelos professores Pedro Pedro José Papandrea e Natalia Garcia de Oliveira, a iniciativa é o primeiro projeto iniciado no Brasil e, antes da inauguração formal, já tem um projeto em andamento com a cervejaria artesanal Guaiquica, de Engenheiro Coelho/MG.

Com previsão para início dos atendimentos ainda em 2024, o NAF Previdência é outra ação do campus Varginha em parceria com a Receita Federal e com a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Varginha (INSS). A proposta é oferecer qualificação, educação previdenciária e apoio para o acesso e a garantia de direito previdenciário de forma gratuita para pessoas de baixa renda. O núcleo é coordenado pelos professores Wesllay Carlos Ribeiro e Larissa Gonçalves Souza.

