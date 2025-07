Unifal e Fundação Cultural de Varginha firmam acordo de cooperação

O acordo prevê o desenvolvimento do clube de leitura com encontros mensais, com entrada gratuita

Foto: UNIFAL-MG

A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e a Fundação Cultural de Varginha, por intermédio da Biblioteca Pública Municipal, firmaram um Acordo de Cooperação, Coparticipação e Apoio para a realização do Clube de Leitura do Projeto Rádio Malês.

O acordo prevê o desenvolvimento do clube de leitura com encontros mensais, com entrada gratuita, para a discussão de obras e textos de autoria de escritores negros, com o objetivo de construir coletivamente um saber voltado a temas fundamentais à negritude e à vivência da população negra.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, reforça o compromisso da Fundação Cultural em democratizar o acesso à leitura e valorizar a diversidade. “Ao fomentar um espaço de escuta e debate sobre as narrativas negras, reafirmamos a importância de políticas públicas culturais que promovam o diálogo, a representatividade e a cidadania”, destacou Marquinho Benfica.

As representantes da UNIFAL, Profª. Drª. Janaína de Mendonça Fernandes e Profª. Drª. Kellen Rocha de Souza, já marcaram o primeiro encontro: será no dia 18 de agosto de 2025 (segunda-feira), às 19h, na Biblioteca Pública Municipal.

As obras escolhidas para leitura e discussão fazem parte do acervo da “Biblioteca Preta Fátima Maria Tobias”, espaço dedicado à literatura negra dentro da Biblioteca Pública Municipal de Varginha, idealizado pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Varginha (COMPIR).

A obra inaugural será “Memórias da Plantação: episódios de racismo cotidiano”, de Grada Kilomba.

A Biblioteca Pública de Varginha está localizada na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (35) 3690-2141.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha